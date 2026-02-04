Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы в основное время матча забросили российский нападающий Никита Кучеров (11-я минута), Оливер Бьеркстранд (49) и Даррен Рэддиш (60). Автором победного гола в овертайме стал Джейк Гюнцель (65). У "Баффало" отличились Маттиас Самуэльссон (17, 45) и Джош Доун (55).

Признанный второй звездой встречи Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до девяти матчей. В 51 матче сезона-2025/26 он набрал 90 очков (29 голов и 61 передача). Кучеров стал третьим игроком лиги в текущем сезоне, кто достиг отметки в 90 очков.

Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.