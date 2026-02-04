Рейтинг@Mail.ru
Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:20 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072081603.html
Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало"
Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T06:20:00+03:00
2026-02-04T06:20:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
баффало сейбрз
никита кучеров
андрей василевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260204/khokkey-2072080145.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_a82563541f8c31df8e1edfe0ed592412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, баффало сейбрз, никита кучеров, андрей василевский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Баффало Сейбрз, Никита Кучеров, Андрей Василевский
Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало"

Гол и три передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Баффало" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Тампа-Бэй
4 : 3
Баффало
10:24 • Никита Кучеров
(Джейк Гентцель)
48:53 • Оливер Бьеркстранд
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
59:34 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
64:45 • Джейк Гентцель
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
16:53 • Матиас Самуэльссон
44:08 • Матиас Самуэльссон
(Райан Маклеод, Джек Куинн)
54:53 • Джошуа Доан
(Тейдж Томпсон, Расмус Дэлин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы в основное время матча забросили российский нападающий Никита Кучеров (11-я минута), Оливер Бьеркстранд (49) и Даррен Рэддиш (60). Автором победного гола в овертайме стал Джейк Гюнцель (65). У "Баффало" отличились Маттиас Самуэльссон (17, 45) и Джош Доун (55).
Признанный второй звездой встречи Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до девяти матчей. В 51 матче сезона-2025/26 он набрал 90 очков (29 голов и 61 передача). Кучеров стал третьим игроком лиги в текущем сезоне, кто достиг отметки в 90 очков.
Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Каролины Харрикейнз", в составе которых передачей отметился российский нападающий Андрей Свечников, обыграли "Оттаву Сенаторз" (4:3), а "Коламбус Блю Джекетс" выиграл у "Нью-Джерси Девилз" (3:0).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Вашингтон" с Овечкиным проиграл "Филадельфии" Мичкова
05:49
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало СейбрзНикита КучеровАндрей Василевский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала