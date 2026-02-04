Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
04.02.2026
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщается в... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон

Бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон умер на 88-м году жизни

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщается в Telegram-канале турнира "Трофеи Северной Пальмиры".
Причины смерти Камельзона не уточняются.
"Для нас это невосполнимая потеря. Спасибо за все, мы будем очень скучать. Светлая память", - говорится в сообщении.
Камельзон входил в руководящие органы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге, а также "Трофея Северной Пальмиры". Он являлся мастером спорта СССР, заслуженным тренером России.
 
