https://ria.ru/20260204/kamelzon-2072240768.html
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Бывший главный тренер сборных команд России и член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон скончался на 88-м году жизни, сообщается в... РИА Новости Спорт, 04.02.2026
2026-02-04T15:52:00+03:00
2026-02-04T15:52:00+03:00
2026-02-04T15:52:00+03:00
спорт
россия
санкт-петербург
владимир камельзон
федерация тенниса россии (фтр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61724/67/617246775_0:328:1467:1153_1920x0_80_0_0_ce3bef9023198c143bfdcfd4203906fd.jpg
россия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61724/67/617246775_0:191:1467:1291_1920x0_80_0_0_48308e26d2a4a96d39c41786aa95769e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, санкт-петербург, владимир камельзон, федерация тенниса россии (фтр)
Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Камельзон, Федерация тенниса России (ФТР)
Умер бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон
Бывший тренер сборных команд России по теннису Камельзон умер на 88-м году жизни