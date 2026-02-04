"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду во Владивостоке, завершилась в пользу гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (23-я минута), Динмухамед Кайыржан (28), Эмиль Галимов (42) и Майкл Веккьоне (53). Гол хозяев в активе Либора Шулака (56).
04 февраля 2026 • начало в 12:30
Завершен
15:29 • Либор Сулак
22:14 • Кирилл Савицкий
07:10 • Динмухамед Каиржан
01:48 • Эмиль Галимов
(Майк Веччионе, Всеволод Логвин)
12:02 • Майк Веччионе
Казахстанская команда прервала серию из шести поражений и одержала вторую победу за последние 13 игр. "Барыс", набрав 42 очка, идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 37 баллами располагается на заключительной, 11-й позиции. В следующем матче астанинский клуб 12 февраля примет петербургский СКА, а владивостокцы днем ранее дома встретятся с омским "Авангардом".
