Хоккей
 
14:40 04.02.2026
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ
Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
спорт, владивосток, эмиль галимов, либор шулак, барыс, адмирал, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владивосток, Эмиль Галимов, Либор Шулак, Барыс, Адмирал, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Барыс" обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

"Барыс" в матче с "Адмиралом" прервал серию из шести поражений в КХЛ

Хоккеисты "Барыса"
Хоккеисты Барыса
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Барыса". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду во Владивостоке, завершилась в пользу гостей со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). У победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий (23-я минута), Динмухамед Кайыржан (28), Эмиль Галимов (42) и Майкл Веккьоне (53). Гол хозяев в активе Либора Шулака (56).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 февраля 2026 • начало в 12:30
Завершен
Адмирал
1 : 4
Барыс
15:29 • Либор Сулак
22:14 • Кирилл Савицкий
(Данияр Самат)
07:10 • Динмухамед Каиржан
(Макс Уиллман, Рейли Уолш)
01:48 • Эмиль Галимов
(Майк Веччионе, Всеволод Логвин)
12:02 • Майк Веччионе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казахстанская команда прервала серию из шести поражений и одержала вторую победу за последние 13 игр. "Барыс", набрав 42 очка, идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 37 баллами располагается на заключительной, 11-й позиции. В следующем матче астанинский клуб 12 февраля примет петербургский СКА, а владивостокцы днем ранее дома встретятся с омским "Авангардом".
В другом матче нижегородское "Торпедо" в гостях обыграло хабаровский "Амур" со счетом 2:1.
Хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Андрей Василевский
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:28
 
ХоккейСпортВладивостокЭмиль ГалимовЛибор ШулакБарысАдмиралСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
