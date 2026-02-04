Рейтинг@Mail.ru
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита
Футбол
 
01:17 04.02.2026
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита - РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита
"Барселона" обыграла "Альбасете" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
футбол
спорт
иерусалим
рональд араухо
ламин ямаль
альбасете
барселона
челси
иерусалим
спорт, иерусалим, рональд араухо, ламин ямаль, альбасете, барселона, челси, лига чемпионов уефа, кубок испании
Футбол, Спорт, Иерусалим, Рональд Араухо, Ламин Ямаль, Альбасете, Барселона, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Кубок Испании
Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита

Страдавший от депрессии Араухо забил мяч за "Барселону" в Кубке Испании

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Альбасете" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.
Встреча в Альбасете завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "сине-гранатовых" мячи забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56). У команды второго по силе дивизиона отличился Хави Морено (87).
Кубок Испании
03 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Альбасете
1 : 2
Барселона
87‎’‎ • Хавьер Морено
(Хосе Карлос Лазо)
39‎’‎ • Ламин Ямаль
(Френки де Йонг)
56‎’‎ • Рональд Араухо
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Араухо забил первый гол после возвращения в команду в конце декабря. По информации СМИ, ранее футболист отправился в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, попросив тренерский штаб дать ему несколько дней отдыха. По данным испанских источников, спад игрока был связан с удалением в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (0:3).
В четвертьфинале турнира также между собой сыграют "Бетис" и мадридский "Атлетико", "Валенсия" и "Атлетик", "Алавес" и "Реал Сосьедад". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.
Футбол Спорт Иерусалим Рональд Араухо Ламин Ямаль Альбасете Барселона Челси Лига чемпионов 2025-2026 Кубок Испании
 
