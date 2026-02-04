Страдавший от депрессии Араухо впервые забил за "Барселону" после ретрита

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Барселона" обыграла "Альбасете" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу.
Встреча в Альбасете завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "сине-гранатовых" мячи забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56). У команды второго по силе дивизиона отличился Хави Морено (87).
Араухо забил первый гол после возвращения в команду в конце декабря. По информации СМИ, ранее футболист отправился в Иерусалим в связи со своим эмоциональным состоянием, попросив тренерский штаб дать ему несколько дней отдыха. По данным испанских источников, спад игрока был связан с удалением в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (0:3).
В четвертьфинале турнира также между собой сыграют "Бетис" и мадридский "Атлетико", "Валенсия" и "Атлетик", "Алавес" и "Реал Сосьедад". Полуфинальные пары станут известны в результате жеребьевки.
