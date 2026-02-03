Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
Футбол
Футбол
 
17:00 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/zenit-2071997239.html
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
Петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в первом матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T17:00:00+03:00
2026-02-03T17:07:00+03:00
футбол
спорт
александр ерохин
нино
зенит
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_2e5a5dca9919bc246c133bea1bae5f70.jpg
https://ria.ru/20260203/duran-2071944458.html
спорт, александр ерохин, нино, зенит, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Ерохин, Нино, Зенит, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ

"Зенит" обыграл московское "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в первом матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". В составе победителей мячи забили Александр Ерохин (33-я минута) и Нино (76). У "Динамо" отличился Бителло (59).
В следующем матче "Динамо" 6 февраля встретится со столичным ЦСКА, "Зенит" в этот же день сыграет с "Краснодаром".
Зимний кубок РПЛ проходит с 3 по 10 февраля. Турнир проводится с 2023 года. Дважды победителем становился московский "Спартак". Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Агент Барбоза допустил, что "Зенит" арендует одноклубника Роналду
Футбол Александр Ерохин Нино Зенит Динамо Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
