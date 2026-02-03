https://ria.ru/20260203/zenit-2071997239.html
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
Петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо" в первом матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T17:00:00+03:00
2026-02-03T17:00:00+03:00
2026-02-03T17:07:00+03:00
футбол
спорт
александр ерохин
нино
зенит
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_2e5a5dca9919bc246c133bea1bae5f70.jpg
https://ria.ru/20260203/duran-2071944458.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060348969_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_99a5bee575cff6eca4e8e974689aad8f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр ерохин, нино, зенит, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Ерохин, Нино, Зенит, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зенит" обыграл "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ
"Зенит" обыграл московское "Динамо" в первом матче Зимнего кубка РПЛ