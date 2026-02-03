ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Клим Костин (6-я, 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Олег Майстренко (49). У "Сочи" отличился Тимур Хафизов (38).
03 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
05:41 • Клим Костин
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
08:31 • Oleg Maistrenko
19:23 • Клим Костин
17:02 • Тимур Хафизов
ЦСКА выиграл пятый матч кряду в КХЛ и впервые в сезоне победил "Сочи", сравняв счет в очных встречах - 1-1. Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. "Сочи" проиграл третий матч подряд и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице с 37 очками.
В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет против "Шанхайских драконов", "Сочи" 10 февраля в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".