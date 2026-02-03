Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:49 03.02.2026
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ
Московский ЦСКА на своем льду обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
хоккей
спорт
клим костин
тимур хафизов
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, клим костин, тимур хафизов, цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Клим Костин, Тимур Хафизов, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

ЦСКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ, победив "Сочи"

Клим Костин и Сергей Попов
Клим Костин и Сергей Попов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА на своем льду обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Клим Костин (6-я, 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Олег Майстренко (49). У "Сочи" отличился Тимур Хафизов (38).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Сочи
05:41 • Клим Костин
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
08:31 • Oleg Maistrenko
19:23 • Клим Костин
17:02 • Тимур Хафизов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Костин впервые отличился за ЦСКА после обмена из "Авангарда", который состоялся 25 января.
ЦСКА выиграл пятый матч кряду в КХЛ и впервые в сезоне победил "Сочи", сравняв счет в очных встречах - 1-1. Армейцы идут на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка. "Сочи" проиграл третий матч подряд и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице с 37 очками.
В следующем матче ЦСКА 5 февраля на выезде сыграет против "Шанхайских драконов", "Сочи" 10 февраля в гостях встретится с новосибирской "Сибирью".
Никита Михайлис - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ХоккейСпортКлим КостинТимур ХафизовЦСКАКХЛ 2025-2026
 
