СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). У минского клуба шайбы забросили Даниил Липский (9), Роберт Хэмилтон (26) и Андрей Стась (53).
03 февраля 2026 • начало в 19:10
Закончен (Б)
08:03 • Daniil Lipsky
(Виталий Пинчук)
05:28 • Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Станислав Галиев)
12:34 • Андрей Стась
(Yegor Borikov, Сергей Кузнецов)
05:41 • Николай Голдобин
09:05 • Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
06:34 • Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
В серии буллитов победную шайбу на свой счет записал американский нападающий петербургского клуба Рокко Гримальди.
СКА третий раз по ходу сезона обыграл минское "Динамо", счет по очным встречам - 3-1 в пользу петербургского клуба.
"Динамо" проиграло четвертый матч кряду и идет на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 67 очков. СКА (56) прервал серию из семи поражений и располагается на восьмой позиции.
В следующем матче СКА 5 февраля на выезде сыграет против череповецкой "Северстали", "Динамо" в этот же день в гостях встретится с тольяттинской "Ладой".
В другом матче омский "Авангард" обыграл на выезде "Шанхайских драконов" со счетом 5:3 (2:1, 0:2, 3:0). Омичи одержали восьмую победу подряд.