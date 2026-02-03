СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Динамо" проиграло четвертый матч кряду и идет на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 67 очков. СКА (56) прервал серию из семи поражений и располагается на восьмой позиции.