Рейтинг@Mail.ru
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:03 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ska-2072051387.html
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ
Петербургский СКА на выезде в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T22:03:00+03:00
2026-02-03T22:03:00+03:00
хоккей
спорт
николай голдобин
валентин зыков
андрей стась
ска (санкт-петербург)
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072051247_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_e71d650d1a9a4eef52e0c6496edf9f14.jpg
https://ria.ru/20260203/tsska-2072049179.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072051247_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_166c50e369cfc59776bfd5cf640a4f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, николай голдобин, валентин зыков, андрей стась, ска (санкт-петербург), северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Николай Голдобин, Валентин Зыков, Андрей Стась, СКА (Санкт-Петербург), Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА прервал серию из семи поражений в КХЛ

СКА победил минское "Динамо" и прервал серию из семи поражений в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНиколай Голдобин
Николай Голдобин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Николай Голдобин (6-я минута), Джозеф Бландизи (10) и Валентин Зыков (27). У минского клуба шайбы забросили Даниил Липский (9), Роберт Хэмилтон (26) и Андрей Стась (53).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 19:10
Закончен (Б)
Динамо Минск
3 : 40:1
СКА
08:03 • Daniil Lipsky
(Виталий Пинчук)
05:28 • Роберт Хэмилтон
(Сергей Кузнецов, Станислав Галиев)
12:34 • Андрей Стась
(Yegor Borikov, Сергей Кузнецов)
05:41 • Николай Голдобин
(Андрей Педан, Валентин Зыков)
09:05 • Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Сергей Сапего)
06:34 • Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Николай Голдобин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В серии буллитов победную шайбу на свой счет записал американский нападающий петербургского клуба Рокко Гримальди.
СКА третий раз по ходу сезона обыграл минское "Динамо", счет по очным встречам - 3-1 в пользу петербургского клуба.
"Динамо" проиграло четвертый матч кряду и идет на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 67 очков. СКА (56) прервал серию из семи поражений и располагается на восьмой позиции.
В следующем матче СКА 5 февраля на выезде сыграет против череповецкой "Северстали", "Динамо" в этот же день в гостях встретится с тольяттинской "Ладой".
В другом матче омский "Авангард" обыграл на выезде "Шанхайских драконов" со счетом 5:3 (2:1, 0:2, 3:0). Омичи одержали восьмую победу подряд.
Клим Костин и Сергей Попов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ЦСКА благодаря дублю Костина выиграл пятый матч подряд в КХЛ
Вчера, 21:49
 
ХоккейСпортНиколай ГолдобинВалентин ЗыковАндрей СтасьСКА (Санкт-Петербург)СеверстальКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала