"Сандерленд" разгромил "Бернли" в матче АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
01:34 03.02.2026 (обновлено: 01:35 03.02.2026)
"Сандерленд" разгромил "Бернли" в матче АПЛ
"Сандерленд" разгромил "Бернли" в матче АПЛ
"Сандерленд" на своем поле разгромил "Бернли" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
спорт, аксель туанзебе, сандерленд, бернли, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Аксель Туанзебе, Сандерленд, Бернли, Английская премьер-лига (АПЛ)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Сандерленд" на своем поле разгромил "Бернли" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Сандерленде, завершилась со счетом 3:0. На 9-й минуте автоголом отметился защитник гостей Аксель Туанзебе, также голы в матче забили Хабиб Диарра (32-я минута) и Шемсдин Тальби (72).
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сандерленд
3 : 0
Бернли
09‎’‎ • Аксель Туанзебе (А)
32‎’‎ • Хабиб Диарра
72‎’‎ • Чемсдин Талби
(Рейнилду Мандава)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сандерленд" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков. "Бернли" (15) располагается на предпоследней, 19-й позиции.
В следующем туре "Бернли" 7 февраля примет "Вест Хэм", "Сандерленд" в этот же день на выезде сыграет против "Арсенала".
Адемола Лукман - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Атлетико" купил Лукмана у "Аталанты"
ФутболСпортАксель ТуанзебеСандерлендБернлиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Заголовок открываемого материала