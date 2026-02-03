https://ria.ru/20260203/sanderlend-2071825710.html
"Сандерленд" разгромил "Бернли" в матче АПЛ
"Сандерленд" разгромил "Бернли" в матче АПЛ
"Сандерленд" на своем поле разгромил "Бернли" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
