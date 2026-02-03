Рейтинг@Mail.ru
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
00:43 03.02.2026
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Удинезе" на своем поле обыграл "Рому" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Удинезе" на своем поле обыграл "Рому" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Удине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил Юрген Эккеленкамп (49-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
02 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Удинезе
1 : 0
Рома
49‎’‎ • Юрген Эккеленкамп
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Удинезе" поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка. "Рома" прервала серию из четырех матчей без поражений и идет на пятом месте с 43 очками.
В следующем матче чемпионата "Рома" 9 февраля примет "Кальяри", "Удинезе" днем ранее на выезде сыграет против "Лечче".
