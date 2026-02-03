https://ria.ru/20260203/roma-2071822161.html
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
"Удинезе" на своем поле обыграл "Рому" в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
футбол
спорт
юрген эккеленкамп
рома
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
"Рома" проиграла "Удинезе" в матче чемпионата Италии
