Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков получил мышечную травму в области бедра и пропустит несколько недель
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
Российский голкипер "Штурма" Худяков получил травму и выбыл на несколько недель
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков получил мышечную травму в области бедра и пропустит несколько недель, сообщается на сайте футбольной команды.
Худяков 1 февраля принял участие в матче четвертьфинала Кубка Австрии против "Альтаха", где его клуб потерпел поражение в дополнительное время со счетом 1:3.
"Эта травма очень досадна - Даниил демонстрировал выдающуюся игру в начале весны и отлично справлялся со своей ролью основного вратаря. Однако мы уверены, что он скоро снова будет готов помогать команде, а до тех пор полностью доверяем Маттео Биньетти, который в начале сезона уже показал, что абсолютно готов к своим выходам на поле", - заявил спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.
Худякову 22 года. Он является воспитанником "Локомотива" и стал игроком "Штурма" летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в составе австрийского клуба восемь матчей, пропустив 15 голов.