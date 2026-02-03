Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель

Худяков 1 февраля принял участие в матче четвертьфинала Кубка Австрии против "Альтаха", где его клуб потерпел поражение в дополнительное время со счетом 1:3.

"Эта травма очень досадна - Даниил демонстрировал выдающуюся игру в начале весны и отлично справлялся со своей ролью основного вратаря. Однако мы уверены, что он скоро снова будет готов помогать команде, а до тех пор полностью доверяем Маттео Биньетти, который в начале сезона уже показал, что абсолютно готов к своим выходам на поле", - заявил спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.