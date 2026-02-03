Рейтинг@Mail.ru
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
19:38 03.02.2026
Российский голкипер "Штурма" Худяков выбыл на несколько недель
Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков получил мышечную травму в области бедра и пропустит несколько недель, сообщается на сайте футбольной... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T19:38:00+03:00
2026-02-03T19:38:00+03:00
футбол
спорт
австрия
даниил худяков
михаэль паренсен
штурм
локомотив (москва)
спорт, австрия, даниил худяков, михаэль паренсен, штурм, локомотив (москва)
Футбол, Спорт, Австрия, Даниил Худяков, Михаэль Паренсен, Штурм, Локомотив (Москва)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков получил мышечную травму в области бедра и пропустит несколько недель, сообщается на сайте футбольной команды.
Худяков 1 февраля принял участие в матче четвертьфинала Кубка Австрии против "Альтаха", где его клуб потерпел поражение в дополнительное время со счетом 1:3.
"Эта травма очень досадна - Даниил демонстрировал выдающуюся игру в начале весны и отлично справлялся со своей ролью основного вратаря. Однако мы уверены, что он скоро снова будет готов помогать команде, а до тех пор полностью доверяем Маттео Биньетти, который в начале сезона уже показал, что абсолютно готов к своим выходам на поле", - заявил спортивный директор клуба Михаэль Паренсен.
Худякову 22 года. Он является воспитанником "Локомотива" и стал игроком "Штурма" летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в составе австрийского клуба восемь матчей, пропустив 15 голов.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Кайсериспор" ведет переговоры о переходе Чалова из ПАОКа, пишут СМИ
Вчера, 14:59
 
ФутболСпортАвстрияДаниил ХудяковМихаэль ПаренсенШтурмЛокомотив (Москва)
 
