Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:55 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071844946.html
Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"
Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом" - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T06:55:00+03:00
2026-02-03T06:55:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
сент-луис блюз
нэшвилл предаторз
павел бучневич
стивен стэмкос
алексей торопченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071843752_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cdd55281cd9f163ba2eb7e45402bdd13.jpg
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071842721.html
национальная хоккейная лига (нхл), сент-луис блюз, нэшвилл предаторз, павел бучневич, стивен стэмкос, алексей торопченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сент-Луис Блюз, Нэшвилл Предаторз, Павел Бучневич, Стивен Стэмкос, Алексей Торопченко
Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Две шайбы Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

© REUTERS / Steve RobertsРоссийский хоккеист "Сент-Луис Блюз" Павел Бучневич
Российский хоккеист Сент-Луис Блюз Павел Бучневич - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Steve Roberts
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" проиграли "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Нэшвилл
6 : 5
Сент-Луис
09:16 • Райан О'Райлли
(Филип Форсберг, Роман Йоси)
31:35 • Майкл Маккаррон
(Майкл Бантинг, Роман Йоси)
33:49 • Филип Форсберг
(Роман Йоси, Эрик Хаула)
42:02 • Райан О'Райлли
(Джастин Баррон, Люк Евангелиста)
47:14 • Стивен Стэмкос
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
50:23 • Стивен Стэмкос
(Брэди Шей, Люк Евангелиста)
04:53 • Джейк Нейборс
(Джастин Фолк, Тайлер Такер)
14:24 • Павел Бучневич
(Джейк Нейборс, Джордан Киру)
20:45 • Павел Бучневич
(Джордан Киру, Джейк Нейборс)
23:23 • Филип Броберг
(Джордан Киру, Павел Бучневич)
23:55 • Колтон Парайко
(Jimmy Snuggerud, Филип Броберг)
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 6:5 (1:2, 2:3, 3:0), которые отыгрались со счета 1:5. В составе "Предаторз" по дублю оформили Райан О'Райлли (10-я и 43-я минуты) и Стивен Стэмкос (48, 51), еще по шайбе забросили Майкл Маккэррон (32) и Филип Форсберг (34). У "Сент-Луиса" дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич (15, 21), также авторами голов стали Джейк Нейборс (5), Филип Броберг (24) и Колтон Парэйко (24).
Павел Бучневич также отличился голевой передачей. Нападающий "Блюз" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием.
Стивен Стэмкос благодаря двум голам в матче забросил 608-ю и 609-ю шайбы соответственно в карьере в чемпионатах НХЛ. 35-летний канадец обошел Дино Сиссарелли (608 голов) и занял чистое 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд по голам в "регулярках" НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (919).
"Сент-Луис" потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" выиграл второй матч подряд.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Два гола Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Монреалем" Демидова
Вчера, 06:27
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз Павел Бучневич Стивен Стэмкос Алексей Торопченко
 
