Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 6:5 (1:2, 2:3, 3:0), которые отыгрались со счета 1:5. В составе "Предаторз" по дублю оформили Райан О'Райлли (10-я и 43-я минуты) и Стивен Стэмкос (48, 51), еще по шайбе забросили Майкл Маккэррон (32) и Филип Форсберг (34). У "Сент-Луиса" дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич (15, 21), также авторами голов стали Джейк Нейборс (5), Филип Броберг (24) и Колтон Парэйко (24).
Павел Бучневич также отличился голевой передачей. Нападающий "Блюз" Алексей Торопченко нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием.
Стивен Стэмкос благодаря двум голам в матче забросил 608-ю и 609-ю шайбы соответственно в карьере в чемпионатах НХЛ. 35-летний канадец обошел Дино Сиссарелли (608 голов) и занял чистое 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд по голам в "регулярках" НХЛ принадлежит российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (919).
"Сент-Луис" потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. "Нэшвилл" выиграл второй матч подряд.
