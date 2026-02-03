Два гола Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась волевой победой хозяев площадки со счетом 6:5 (1:2, 2:3, 3:0), которые отыгрались со счета 1:5. В составе "Предаторз" по дублю оформили Райан О'Райлли (10-я и 43-я минуты) и Стивен Стэмкос (48, 51), еще по шайбе забросили Майкл Маккэррон (32) и Филип Форсберг (34). У "Сент-Луиса" дублем отметился российский нападающий Павел Бучневич (15, 21), также авторами голов стали Джейк Нейборс (5), Филип Броберг (24) и Колтон Парэйко (24).