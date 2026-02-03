Рейтинг@Mail.ru
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю
Хоккей
Хоккей
 
06:15 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071841431.html
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю
"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ и продлил свою победную серию. Александр Овечкин отметился результативной передачей и покорил ряд новых... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T06:15:00+03:00
2026-02-03T06:15:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк айлендерс
александр овечкин
уэйн гретцки
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк айлендерс, александр овечкин, уэйн гретцки
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Айлендерс, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин снова превзошел Гретцки! Русский рекордсмен переписал историю

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

© REUTERS / Daniel Kucin Jr.Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Daniel Kucin Jr.
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ и продлил свою победную серию. Александр Овечкин отметился результативной передачей и покорил ряд новых исторических вершин.

Клуб Овечкина возвращается в борьбу за плей-офф?

"Вашингтон Кэпиталз" накануне отметил возвращение домой после самой длинной гостевой серии в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги поистине грандиозной и громкой победой. Подопечные Спенсера Карбери, для которых в рамках борьбы за попадание в зону плей-офф очень ценен каждый результативный балл, в первом за последние две недели домашнем матче обыграли одного из лидеров чемпионата и сильнейший на сегодняшний день клуб Столичного дивизиона — "Каролину Харрикейнз". По ходу встречи "Кэпиталз" уступали "ураганам" со счетом 0:3, но смогли отыграться и добыть победу в овертайме. Для "Вашингтона" этот успех стал особенным, ведь они впервые с конца ноября — начала декабря смогли выиграть минимум два матча подряд.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Овечкина чуть не лишили грандиозной победы! "Вашингтон" спасет сезон?
1 февраля, 04:40
Особенно ценной победа над одной из лучших команд сезона стала для "Кэпс" по той причине, что по ходу практически всей встречи они доминировали над грозным оппонентом. Банда Карбери смогла навязать "Каролине" тот хоккей, которым "Харрикейнз" привыкли душить своих оппонентов: постоянный прессинг, неустанное давление, непрекращающийся шквал бросков по чужим воротам.
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин
Суммарно "столичные" нанесли 42 броска в створ ворот опытного Фредерика Андерсена, из них 19 — только за первый период. Такое превосходство над "Кейнз" по броскам является большой редкостью в нынешнем сезоне. Подопечные Рода Бриндамора за всю текущую "регулярку" лишь однажды позволили нанести по своим воротам больше бросков, чем это сделали "Кэпиталз" в недавней игре: еще в октябре "Колорадо Эвеланш" аж 48 раз бросил в створ ворот Андерсена, но "Каролина" в итоге все равно победила после буллитной серии. При этом 19 бросков в створ своих ворот за первый период команда из Роли в этом сезоне до сих пор еще ни разу не допускала.
«
"Мы явно не смогли показать свою игру — с самого начала матча и до его конца. Не помню, когда мы последний раз были настолько плохи. Каким-то образом нам удалось набрать один балл, хотя мы ни в коем случае не должны были его набрать. "Вашингтон" доминировал над нами с самого начала игры", — категорично заявил главный тренер "Каролины" Род Бриндамор.
© REUTERS / Daniel Kucin Jr.Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз"
Эпизод матча Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Daniel Kucin Jr.
Эпизод матча "Вашингтон Кэпиталз" - "Каролина Харрикейнз"
До перерыва на зимние Олимпийские игры в Италии, где впервые с 2014 года участие примут игроки НХЛ, но при этом по политическим причинам, не связанным со спортом, не сыграют российские хоккеисты, у "Вашингтона" после матча с "Харрикейнз" осталось еще три игры, две из которых — против конкурентов за место в плей-офф и своих соперников из Столичного дивизиона. Одним из таких является "Нью-Йорк Айлендерс", с которыми "Кэпиталз" сыграли сегодня.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки
30 января, 07:35
Для "Вашингтона" этот матч был, что называется, битвой за четыре очка. "Айлендерс" до поездки в столицу США располагались на третьем месте в турнирной таблице дивизиона и имели в своем активе 65 баллов. "Кэпиталз" отставали от "островитян" на четыре очка. При этом команда из Нью-Йорка имела у себя матч в запасе. Накануне "Айлендерс" уступили дома "Нэшвилл Предаторз" (3:4). Но отличительной особенностью подопечных Патрика Руа является умение быстро делать работу над ошибками: в нынешнем сезоне "островитяне" довольно редко проигрывают в двух матчах подряд, а за весь сезон они лишь четыре раза провели две игры кряду без набранных очков.
Что касается очного противостояния "Кэпиталз" и "Айлендерс", то сегодня встреча стала для команд четвертой и последней в нынешнем регулярном сезоне. В предыдущих играх "Вашингтон" добыл две победы (4:2, 4:1) и потерпел одно поражение (1:3). Александр Овечкин в тех трех матчах набрал 3 очка и забросил одну шайбу. По ходу всей карьеры в НХЛ же российский нападающий "Кэпс" выступает против "островитян" довольно результативно: в предыдущих 76 очных матчах против клуба с Лонг-Айленда он набрал 73 очка и забросил 46 шайб.
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин

Овечкин снова оставил Гретцки позади!

Как и в игре с "Каролиной", в матче против "Айлендерс" тренерский штаб Спенсера Карбери не смог рассчитывать основных вратарей команды Логана Томпсона и Чарли Линдгрена, продолжающих восстановление после травм. Вместо них в заявку на игру вновь вошли голкиперы фарм-клуба "Кэпиталз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Беарз" Клэй Стивенсон и Гарин Бьерклунд. Не успел восстановиться и форвард Коннор Макмайкл, зато в состав вернулся защитник Мэтт Рой. Вызванный ранее из "Херши" российский нападающий Богдан Тринеев снова остался в запасе.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Айлендерс
25:29 • Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Ник Дауд)
26:00 • Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Александр Овечкин)
48:46 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Этен Франк)
57:35 • Джон Карлсон
(Алексей Протас)
16:38 • Мэтью Барзал
Календарь Турнирная таблица История встреч
В отличие от матча против "Харрикейнз" сегодня "Вашингтон" столкнулся с настоящим сопротивлением. Сдерживать натиск "Айлендерс" и отвечать "островитянам" опасностью и агрессией у их ворот подопечным Карбери и без того было очень трудно. Эпизодами игра была равной, но во многих компонентах гости из Нью-Йорка в первую половину матча были лучше и солиднее. На фоне этих трудностей "Кэпиталз" было очень важно избегать ошибок, однако вместо этого "Кэпс" сами выстреливали себе в ногу. Так, в первые 20 минут встречи "Вашингтон" нарвался на два необязательных удаления и суммарно отнял у себя четыре минуты из 20 игры в равных составах. Оба раза при игре в меньшинстве "столичным" пришлось очень тяжело, но они все же выстояли.
В то же время "Кэпиталз" умудрились привезти себе гол на ровном месте. Опытный форвард Том Уилсон, которого Александр Овечкин видит будущим капитаном команды и который совсем скоро сыграет за сборную Канады на Олимпиаде, допустил грубую оплошность и зачем-то сделал диагональную передачу через свой пятак. Вместо того, чтобы организовать выход из зоны, Уилсон подарил шайбу Мэтью Барзалу, который с удовольствием принял такой подарок и открыл счет в матче.
С другой стороны, "Вашингтону" стоит отдать должное за реакцию команды на игровую ситуацию. Во втором периоде игра заметно выровнялась, а сами "Кэпиталз" эффектно перевернули ход встречи в свою пользу. Ближе к экватору матча "столичные" всего за половину минуты оформили два гола подряд. Сперва после классной комбинации с участием все того же Уилсона мощным кистевым броском отметился Мартин Фехервари, а спустя 30 секунд шайбу в ворота "Айлендерс" буквально загнал Энтони Бовиллье, завершивший голом вторую волну атаки.
В ней поучаствовал и Александр Овечкин. 40-летний российский нападающий выступил среди ассистентов Бовилье и записал себе в актив 25-ю голевую передачу в сезоне. Всего за всю карьеру Овечкин оформил уже 751-й ассист в чемпионатах НХЛ. До повторения клубного рекорда в "регулярках" лиги, который принадлежит Никласу Бэкстрему (762 передачи) Александру Михайловичу осталось сделать 11 передач. Во всей же лиге россиянин вошел в топ-50 лучших ассистентов в истории.
© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин
Овечкин также оформил 1670-й результативный балл (919 голов и 751 передача) за "Кэпиталз" в карьере в НХЛ. По количеству очков, набранных за один клуб в карьере в чемпионатах лиги, капитан "Вашингтона" опередил легендарного Уэйна Гретцки (1669 очков за "Эдмонтон Ойлерз") и занял чистое пятое место в истории лиги. Выше Ови только Горди Хоу (1809 очков за "Детройт Ред Уингз"), Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1745 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург"). Кроме того, Овечкин достиг отметки в 1817 очков (996+821) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф и вышел на чистое десятое место в истории лиги, опередив Марселя Дионна.
Два гола "Вашингтона" в течение 30 секунд сильно повлияли на ход матча и перевернули его. "Кэпиталз" обрели уверенность в своих силах, а "Айлендерс", напротив, стали все чаще ошибаться. Об инициативе "островитян" речи уже не шло, хотя их подходы к чужим воротам все еще оставались опасными. Но свои силы подопечные Руа потратили не на то, что было действительно нужно.
В начале третьего периода защитник "Айлендерс" Скотт Мейфилд решил наказать Тома Уилсона за эффектный силовой прием против Симона Хольмстрема и полез в драку с игроком "Вашингтона". И пусть за своего партнера Мейфилд заступился, но за драку и грубость он получил 5 и 2 минуты штрафа соответственно, оставив свою команду в меньшинстве. Чуть позднее на лавку штрафников отправился и Карсон Суси, врезавший сопернику клюшкой по лицу. И пусть "Вашингтон" уже по традиции не реализовал большинство, "Айлендерс" потратили на игру в меньшинстве много энергии, которой в итоге не хватило. "Кэпиталз" же усилиями Ника Дауда и поразившего в концовке встречи уже пустые ворота Джона Карлсона успели оформить по голу.
4:1 — "Вашингтон" добыл очень важную победу над своим прямым конкурентом и выиграл третий матч подряд. Теперь отставание "Кэпиталз" от зоны уайлд-кард составляет пять очков. Менее чем через сутки банда Александра Овечкина сыграет на выезде с еще одним представителем Столичного дивизиона — "Филадельфией Флайерз" Матвея Мичкова.
© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Айлендерс, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки
 
