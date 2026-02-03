Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:48 03.02.2026 (обновлено: 07:44 03.02.2026)
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T05:48:00+03:00
2026-02-03T07:44:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
оттава сенаторз
егор чинахов
евгений малкин
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, оттава сенаторз, егор чинахов, евгений малкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Оттава Сенаторз, Егор Чинахов, Евгений Малкин
"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина

Гол Чинахова и передача Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения от "Оттавы"

© Фото : x.com/nhlЕвгений Малкин
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
2 : 3
Оттава
07:57 • Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Паркер Вотерспун)
48:48 • Томас Новак
(Райан Ши, Егор Чинахов)
21:35 • Майк Амадио
(Тайлер Клевен, Шейн Пинто)
46:46 • Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Джордан Спенс)
54:52 • Клод Жиру
(Тим Штюцле, Дрейк Батерсон)
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Майкл Амадио (22-я минута), Тим Штюцле (47) и Клод Жиру (55). У "Пингвинз" голами отличились российский нападающий Егор Чинахов (8) и Томми Новак (49).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей и продлил личную серию с набранными очками до шести матчей. Егор Чинахов также записал на свой счет один результативный пас. Защитник "Оттавы" Артем Зуб завершил матч с показателем полезности "плюс 1".
"Питтсбург" потерпел первое поражение после серии из шести побед подряд. "Оттава" выиграла четвертую игру кряду.
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд
Вчера, 05:42
 
