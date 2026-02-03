"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
07:57 • Егор Чинахов
48:48 • Томас Новак
21:35 • Майк Амадио
(Тайлер Клевен, Шейн Пинто)
46:46 • Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Джордан Спенс)
54:52 • Клод Жиру
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Майкл Амадио (22-я минута), Тим Штюцле (47) и Клод Жиру (55). У "Пингвинз" голами отличились российский нападающий Егор Чинахов (8) и Томми Новак (49).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голевой передачей и продлил личную серию с набранными очками до шести матчей. Егор Чинахов также записал на свой счет один результативный пас. Защитник "Оттавы" Артем Зуб завершил матч с показателем полезности "плюс 1".
"Питтсбург" потерпел первое поражение после серии из шести побед подряд. "Оттава" выиграла четвертую игру кряду.