"Питтсбург" прервал победную серию, несмотря на гол Чинахова с паса Малкина

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Оттавы" шайбы забросили Майкл Амадио (22-я минута), Тим Штюцле (47) и Клод Жиру (55). У "Пингвинз" голами отличились российский нападающий Егор Чинахов (8) и Томми Новак (49).