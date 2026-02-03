Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Мартин Фехервари (26-я минута), Энтони Бовиллье (26), Ник Дауд (49) и Джон Карлсон (58). У "Айлендерс" автором гола стал Мэтью Барзал (17).