Рейтинг@Mail.ru
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
05:42 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071839565.html
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T05:42:00+03:00
2026-02-03T05:42:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк айлендерс
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_0:0:1611:907_1920x0_80_0_0_a3b70805120a4f9c3a145a14ae34f2be.jpg
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071834480.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_28:0:1468:1080_1920x0_80_0_0_4f6336888d04758f75b76263fbe72778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк айлендерс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Айлендерс, Александр Овечкин
Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : x.com/capitals
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Айлендерс
25:29 • Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Ник Дауд)
26:00 • Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Александр Овечкин)
48:46 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Этен Франк)
57:35 • Джон Карлсон
(Алексей Протас)
16:38 • Мэтью Барзал
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Мартин Фехервари (26-я минута), Энтони Бовиллье (26), Ник Дауд (49) и Джон Карлсон (58). У "Айлендерс" автором гола стал Мэтью Барзал (17).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей.
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Айлендерс" потерпели второе поражение кряду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Овечкин обошел Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ
Вчера, 04:21
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзНью-Йорк АйлендерсАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала