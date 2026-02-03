Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать третью победу подряд

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Мартин Фехервари (26-я минута), Энтони Бовиллье (26), Ник Дауд (49) и Джон Карлсон (58). У "Айлендерс" автором гола стал Мэтью Барзал (17).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей.
"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Айлендерс" потерпели второе поражение кряду.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.