Овечкин обошел Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

"Вашингтон" принимает "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 26-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1670 очков (919 голов и 751 передача) за карьеру в чемпионатах лиги.

Александру Овечкину 40 лет. Всю свою карьеру в НХЛ россиянин провел в стане "Кэпиталз". По количеству набранных очков за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб форвард "Вашингтона" превзошел канадца Уэйна Гретцки, который набрал 1669 очков в составе "Эдмонтон Ойлерз", и занял чистое пятое место рейтинга в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по этому показателю является Горди Хоу (1809 очков за "Детройт Ред Уингз"), за ним следуют Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1745 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург").