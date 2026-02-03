Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
04:21 03.02.2026 (обновлено: 04:26 03.02.2026)
Овечкин обошел Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
уэйн гретцки
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, уэйн гретцки
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Уэйн Гретцки
Овечкин обошел Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

Овечкин обошел Гретцки по набранным за один клуб очкам в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Айлендерс
25:29 • Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Ник Дауд)
26:00 • Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Александр Овечкин)
48:46 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Этен Франк)
57:35 • Джон Карлсон
(Алексей Протас)
16:38 • Мэтью Барзал
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 26-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1670 очков (919 голов и 751 передача) за карьеру в чемпионатах лиги.
Александру Овечкину 40 лет. Всю свою карьеру в НХЛ россиянин провел в стане "Кэпиталз". По количеству набранных очков за карьеру в чемпионатах лиги за один клуб форвард "Вашингтона" превзошел канадца Уэйна Гретцки, который набрал 1669 очков в составе "Эдмонтон Ойлерз", и занял чистое пятое место рейтинга в истории лиги. Рекордсменом НХЛ по этому показателю является Горди Хоу (1809 очков за "Детройт Ред Уингз"), за ним следуют Стив Айзерман (1755 очков за "Детройт"), действующий капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1745 очков за "Питтсбург") и Марио Лемье (1723 очка за "Питтсбург").
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф
Вчера, 04:19
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинУэйн Гретцки
 
