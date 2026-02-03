Рейтинг@Mail.ru
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:19 03.02.2026 (обновлено: 04:26 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/khokkey-2071834237.html
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков,... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T04:19:00+03:00
2026-02-03T04:26:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070144250_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_a112e3215c6bf48c9440ba604d771874.jpg
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071500028.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070144250_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_be6a172ba04d3be6f2066d6a0290a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

Овечкин занял чистое десятое место по набранным очкам в НХЛ с учетом плей-офф

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за всю карьеру в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 февраля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 1
Айлендерс
25:29 • Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Ник Дауд)
26:00 • Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Александр Овечкин)
48:46 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Этен Франк)
57:35 • Джон Карлсон
(Алексей Протас)
16:38 • Мэтью Барзал
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 26-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1817 очков (996 голов и 821 передача) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф.
По количеству результативных действий за карьеру в лиге Овечкин обошел Марселя Дионна (752 голов и 1064 передачи) и занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Абсолютным рекордсменом лиги по очкам в чемпионатах и плей-офф является Уэйн Гретцки (3237 очков).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Овечкина чуть не лишили грандиозной победы! "Вашингтон" спасет сезон?
1 февраля, 04:40
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Сочи
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Авангард
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Милан
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Альбасете
    Барселона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Ренн
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала