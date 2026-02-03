Овечкин занял чистое десятое место по очкам в НХЛ с учетом плей-офф

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству очков, набранных за всю карьеру в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф.

"Вашингтон" принимает "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках регулярного первенства. Овечкин на 26-й минуте встречи отметился голевой передачей и достиг отметки в 1817 очков (996 голов и 821 передача) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф.