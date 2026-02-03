https://ria.ru/20260203/fifa-2071821907.html
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
Глава МИД Украины Андрей оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его слов о бесполезности санкций в отношении российских команд. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
Глава МИД Украины Сибига назвал президента ФИФА дегенератом