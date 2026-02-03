Рейтинг@Mail.ru
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
00:36 03.02.2026
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России
Глава МИД Украины Андрей оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его слов о бесполезности санкций в отношении российских команд. РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T00:36:00+03:00
2026-02-03T00:36:00+03:00
Сибига оскорбил главу ФИФА из-за России

Глава МИД Украины Сибига назвал президента ФИФА дегенератом

Президент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его слов о бесполезности санкций в отношении российских команд.
"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну", — написал он в соцсети Х.
В понедельник Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, отметив бесполезность этих ограничений.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Сибига выглядит глупо, считает Карасин
