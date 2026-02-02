Тротц покинет пост генменеджера "Нэшвилл Предаторз"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Генеральный менеджер "Нэшвилл Предаторз" Барри Тротц объявил о решении оставить занимаемую должность, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тротц продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока ему не будет найден преемник, после чего он займет должность советника.
"После 40 лет работы в профессиональном спорте и 26 лет в НХЛ, включая последние три года в роли генерального менеджера "Нэшвилла", я сообщил в декабре владельцу "Предаторз" Биллу Хэслему, что уйду по истечении моего контракта в конце сезона-2026/27. Обсудив это, мы приняли решение незамедлительно приступить к поиску замены, но я рад продолжить работу до тех пор, пока мы не наймем нового сотрудника. Независимо от того, сколько времени это займет", - сообщил Тротц.
Тротцу 63 года. В 1997 году он стал первым главным тренером в истории "Нэшвилла" и занимал эту должность до 2014 года. В 2014-2018 годах он возглавлял "Вашингтон Кэпиталз", с которым завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. В 2019-2022 годах Тротц возглавлял "Нью-Йорк Айлендерс", а в 2023 году вернулся в "Нэшвилл" на роль генменеджера.