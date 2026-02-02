Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" летом продаст Педро за €40 млн, пишут СМИ
Футбол
 
19:57 02.02.2026
"Зенит" летом продаст Педро за €40 млн, пишут СМИ
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро покинет российский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист As Эдуардо Бургос в соцсети Х.
"Зенит" летом продаст Педро за €40 млн, пишут СМИ

"Зенит" готов продать Педро летом за 40 млн евро

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро покинет российский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист As Эдуардо Бургос в соцсети Х.
По его информации, "Зениту" поступило крупное предложение по Педро от итальянского клуба, но оно было отклонено, так как петербургская команда не намерена отпускать 19-летнего форварда зимой.
Сообщается, что "Зенит" рассматривает вариант с продажей игрока летом и готов расстаться с ним за 40 миллионов евро.
"Зенит" 27 января продлил контракт с Педро. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30.
Бразилец перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2024 года. Нападающий является двукратным победителем молодежного чемпионата Южной Америки (игроки не старше 20 лет) в составе сборной Бразилии. В текущем сезоне Педро сыграл 23 матча и забил три мяча за "Зенит" в различных соревнованиях.
