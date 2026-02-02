https://ria.ru/20260202/pedro-2071795849.html
"Зенит" летом продаст Педро за €40 млн, пишут СМИ
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Педро покинет российский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист As Эдуардо Бургос в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
2026-02-02T19:57:00+03:00
