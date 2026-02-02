Рейтинг@Mail.ru
Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА
Баскетбол
 
11:41 02.02.2026
Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА
Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошел в состав участников Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 02.02.2026
Леброн Джеймс вновь попал в состав участников Матча звезд НБА

Леброн Джеймс в 22-й раз попал в состав участников Матча звезд НБА

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вошел в состав участников Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Он вошел в резервный список игроков от Западной конференции. Ранее стали известны стартовые пятерки от обеих конференций.
Также от Запада в резерв вошли Дени Авдия ("Портленд Трэйл Блэйзерс"), Девин Букер ("Финикс Санз"), Кевин Дюрэнт ("Хьюстон Рокетс"), Энтони Эдвардс ("Миннесота Тимбервулвз"), Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер") и Джамал Мюррэй ("Денвер Наггетс"). В резерве игроков Востока находятся Скотти Барнс ("Торонто Рэпторс"), Джейлен Дюрен ("Детройт Пистонс"), Джейлен Джонсон ("Атланта Хокс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Норман Пауэлл ("Майами Хит"), Паскаль Сиакам ("Индиана Пэйсерс") и Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс").
Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран. Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум". Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Джеймсу 41 год, он в 22-й раз вошел в состав участников Матча звезд и является рекордсменом по этому показателю. В 2025 году он впервые за 20 лет не сыграл в нем, сославшись на травму лодыжки. Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным MVP НБА, рекордсменом лиги по набранным очкам в "регулярках", а также трехкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.
