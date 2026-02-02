Рейтинг@Mail.ru
В "Локомотиве" выбрали нового капитана после ухода Баринова
Футбол
 
16:11 02.02.2026
В "Локомотиве" выбрали нового капитана после ухода Баринова
В "Локомотиве" выбрали нового капитана после ухода Баринова
Вратарь Антон Митрюшкин выбран новым капитаном московского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
https://ria.ru/20260113/barinov-2067484228.html
В "Локомотиве" выбрали нового капитана после ухода Баринова

Вратаря Антона Митрюшкина выбрали новым капитаном "Локомотива"

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вратарь Антон Митрюшкин выбран новым капитаном московского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Митрюшкин сменил на этом посту перешедшего в январе в ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова. Вице-капитанами железнодорожников будут Алексей Батраков и Сесар Монтес.
"Повести за собой и стать настоящим авторитетом как на поле, так и в раздевалке - задача серьезная и ответственная. И команда сделала свой выбор. Поздравляем!" - отмечается в сообщении.
На счету 29-летнего Митрюшкина 35 матчей за "Локомотив". Он воспитанник московского "Спартака" и дебютировал во взрослом футболе в составе "красно-белых" весной 2014 года. В 2016 году перешел в швейцарский "Сьон", за который выступал на протяжении четырех лет, после он играл в Германии за дюссельдорфскую "Фортуну" и дрезденское "Динамо", а в 2022 году вернулся в Россию, подписав контракт с "Химками".
Футбол
 
