В "Локомотиве" выбрали нового капитана после ухода Баринова
Вратарь Антон Митрюшкин выбран новым капитаном московского "Локомотива", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
