Гол Никишина и передача Свечникова помогли "Каролине" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Клуб "Каролина Харрикейнз" в овертайме обыграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Роли и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Стаал (7-я минута), Александр Никишин (53) и Себастьян Ахо (62). У "Кингз" отличились Сэмюэль Хелениус (54) и Куинтон Байфилд (57).
01 февраля 2026 • начало в 23:00
Закончен в OT
06:25 • Джордан Стаал
52:57 • Александр Никишин
61:25 • Себастьян Ахо
53:21 • Самуэль Хелениус
56:49 • Квинтон Байфилд
Голевую передачу на Стаала отдал российский нападающий Андрей Свечников. Он набрал 47-е очко (20 шайб + 27 передач) в 55 матчах текущего сезона. Защитник Никишин, признанный третьей звездой встречи, забросил свою седьмую шайбу в лиге. На его счету стало 22 балла (7+15) в 54 играх дебютного для него сезона в НХЛ.
"Каролина" (74 очка) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Лос-Анджелес" (60) располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
