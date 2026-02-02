Рейтинг@Mail.ru
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
22:10 02.02.2026
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги - РИА Новости Спорт, 02.02.2026
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги
Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
спорт, мгту, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, МГТУ, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги

Волейболисты "Горького" обыграли МГТУ в чемпионате России

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© Fotolia / Sociopat_empat
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась со счетом 3-2 (23:25, 25:23, 25:20, 28:30, 21:19) в пользу гостей.
"Горький", одержавший восьмую победу при 14 поражениях, занимает 11-е место в турнирной таблице. МГТУ с 2 победами и 20 поражениями располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Горький" примет "Динамо-ЛО" из Соснового Бора 6 февраля, а МГТУ в тот же день сыграет в Красноярске с "Енисеем".
Результаты других матчей:
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 2-3 (26:28, 25:22, 25:23, 19:25, 14:16);
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-0 (25:21, 25:19, 25:22).
ВолейболСпортМГТУСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
