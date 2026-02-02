https://ria.ru/20260202/gorkiy-2071811302.html
"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги
Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 02.02.2026
