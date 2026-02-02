"Горький" обыграл МГТУ в матче волейбольной Суперлиги

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл столичный МГТУ в матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась со счетом 3-2 (23:25, 25:23, 25:20, 28:30, 21:19) в пользу гостей.