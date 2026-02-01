Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что сожалеет о переписке с Гислен Максвелл, которая отбывает срок за торговлю людьми в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В списке данных фигурирует переписка 2003 года Вассермана, на тот момент состоявшего в браке, с сообщницей Эпштейна Максвелл откровенного содержания.

В субботу Вассерман заявил, что глубоко сожалеет о переписке с Максвелл, которая, по его словам, состоялась "задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления". Вассерман также завершил, что у него "никогда не было личных или деловых отношений с Джеффри Эпштейном".

"Как хорошо задокументировано, в 2002 году я отправился в гуманитарную поездку в составе делегации Фонда Клинтона на самолете Эпштейна. Мне ужасно жаль, что у меня были какие-либо связи с кем-либо из них", - цитирует Вассермана The Guardian

Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она отбывает 20-летний тюремный срок.