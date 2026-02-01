https://ria.ru/20260201/vasserman-2071597481.html
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном
Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что сожалеет о переписке с Гислен Максвелл, которая отбывает срок за... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T23:31:00+03:00
2026-02-01T23:31:00+03:00
2026-02-01T23:31:00+03:00
лос-анджелес
джеффри эпштейн
адам сэндлер
фонд клинтона
олимпиада
летние олимпийские игры 2028
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071597167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5db6671c018ad7c65cd2022bed50edd1.jpg
https://ria.ru/20260201/epshteyn-2071589651.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071597167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8bfb77cf962baf932b0d96bdcb152ab2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, джеффри эпштейн, адам сэндлер, фонд клинтона, олимпиада, летние олимпийские игры 2028
Лос-Анджелес, Джеффри Эпштейн, Адам Сэндлер, Фонд Клинтона, Олимпиада, Летние Олимпийские игры 2028
Глава оргкомитета Олимпиады-2028 в США опроверг связи с Эпштейном
Глава оргкомитета Олимпиады в Лос-Анджелесе Вассерман опроверг связи с Эпштейном
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года Кейси Вассерман заявил, что сожалеет о переписке с Гислен Максвелл, которая отбывает срок за торговлю людьми в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, связанных с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В списке данных фигурирует переписка 2003 года Вассермана, на тот момент состоявшего в браке, с сообщницей Эпштейна Максвелл откровенного содержания.
В субботу Вассерман заявил, что глубоко сожалеет о переписке с Максвелл, которая, по его словам, состоялась "задолго до того, как стали известны ее ужасные преступления". Вассерман также завершил, что у него "никогда не было личных или деловых отношений с Джеффри Эпштейном".
"Как хорошо задокументировано, в 2002 году я отправился в гуманитарную поездку в составе делегации Фонда Клинтона на самолете Эпштейна. Мне ужасно жаль, что у меня были какие-либо связи с кем-либо из них", - цитирует Вассермана The Guardian
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она отбывает 20-летний тюремный срок.
Вассерману 51 год. Он является основателем и генеральным директором компании Wasserman Group, специализирующейся на спортивном маркетинге и управлении талантами. Агентство представляет интересы многих ведущих спортсменов, а также актеров, таких как Адам Сэндлер и Брэд Питт.