Валиева уже мысленно на Олимпиаде: главное с чемпионата по прыжкам

Ученицы Этери Тутберидзе заняли весь пьедестал чемпионата России по прыжкам в женском одиночном катании, но в центре внимания в воскресенье была вернувшаяся в спорт Камила Валиева. РИА Новости Спорт рассказывает, как выдающаяся фигуристка уже мысленно соревнуется с претендентками на олимпийское золото.

"Ура! Я тут"

Возобновление карьеры Валиевой долгое время воспринималась как нечто интересное, но скорее невыполнимое. Изменившееся тело, реализация в новых проектах, развитие в личной жизни будто говорили о том, что фигурное катание для нее больше не приоритет.

« "Ура, наконец-то я тут! Ощущения потрясающие, мне кажется, это лучшее, что произошло в моей жизни за все это время. Я очень рада здесь находиться", - это первые слова Камилы на льду.

Улыбка и искренняя радость от получившихся прыжков лишь подтверждают, что Валиева действительно счастлива находиться на турнире и выступать перед публикой. И кажется, это ощущение взаимно. Фанаты два дня подряд устраивали для нее такой "игрушкопад", что убирать его приходилось и участникам, и ведущему турнира Максиму Транькову

Фамилия Валиевой в листе прошедших в полуфинал смотрелась особняком среди нового поколения фигуристок. Самая юная участница раунда - шестнадцатилетняя Дина Хуснутдинова, которая в своем первом взрослом сезоне впечатляет публику тройным акселем, держа в запасе четверной тулуп. На тулуп во время чемпионата сделали ставки Дарья Садкова Мария Захарова . Серебряный призер чемпионата России семнадцатилетняя Алиса Двоеглазова продемонстрировала и четверной лутц, отмечая, что тренирует и другие ультра-си: флип и тройной аксель.

Наиболее близкой Валиевой по возрасту оказалась девятнадцатилетняя Софья Муравьева , которая в этом сезоне сменила тренерский штаб и борется с взрослением, не оставляя попыток вернуть тройной аксель.

Подобный контент соперниц просто не позволял Камиле остановиться на восстановленных тройных прыжках. Хотя она и признавала это успехом.

« "Честно скажу, (в подготовке) для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что думала, что (каскад) "три-три" я соберу не скоро. Но нормально, потихонечку работаем, потихонечку собираемся. Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России (по прыжкам). Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер! Для меня каждый элемент... Там нет надежности (смеется). Это же правда, что вы хотели после двух лет (отсутствия на турнирах). С хорошим настроением, каждый элемент как риск или каждый элемент как надежность", - поделилась фигуристка с Первым каналом.

Ее слова кажутся преувеличенно скромными после того, как первыми же прыжками в полуфинале стали четверные тулупы. И хотя у первого выезд вышел в тройку, а на втором произошло падение, факт исполнения уже впечатляет. На остальные прыжки ей уже не хватило сил, но в данный момент это и не так важно. Итоговое шестое место и 53,33 - лишь три балла отставания от бронзового призера чемпионата России Захаровой.

А что на Олимпиаде?

Пока же в России проходил чемпионат по прыжкам, американские фигуристки Эмбер Гленн и Алиса Лю провели первую тренировку на олимпийском льду в Милане. Удивительно, что когда-то считалось, что именно Лю может составить основную конкуренцию Валиевой. Четверной лутц и тройной аксель действительно позволяли американке набирать хорошие баллы, но этого было недостаточно для того, чтобы приблизиться к российским фигуристкам, оттачивавшим свои программы до уровня произведения искусства. Поэтому на Олимпийских играх 2022 года Лю заняла лишь седьмое место, после чего завершила карьеру.

Вероятно, именно отстранение спортсменов из России и появившееся окно возможностей в виде титулов и призовых повлияли на решение Алисы возобновить спортивный путь. Теперь она главная претендентка на золото Игр даже без ультра-си. От этого четверной тулуп Валиевой выглядит не только как личное преодоление, но и вызов соперницам за рубежом.