Чемпион UFC сохранил титул. Сколько можно динамить небитого россиянина?!

В Сиднее прошел 325-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), совсем небогатый на известные имена и крутые афиши. Однако ради как минимум трех поединков шоу в Австралии (а точнее, его концовки) можно было включить трансляцию ранним утром — об этих противостояниях и пойдет речь в материале РИА Новости Спорт.

Бесполезный реванш

Александр Волкановски — легенда ММА, однако даже близко австралиец не похож на свою прежнюю версию. Некогда доминирующий чемпион дважды поднимался в легкий вес и проигрывал Исламу Махачеву (второй раз — нокаутом) в 2023 году, а в феврале 2024-го потерял титул в своем полулегком дивизионе, проиграв еще одним нокаутом испанцу грузинского происхождения Илии Топурии. Но звездный Матадор в данной весовой не задержался: после успешной защиты титула в поединке с американцем Максом Холлоуэем непобежденный Топурия покорил легкий вес, а Волконовски дали бой против Диего Лопеса за вакантный пояс. Алекс достаточно уверенно победил.

И если первый бой против Диего имел смысл, то реванш виделся неуместным. Потому что в дивизионе есть небитый россиянин Мовсар Евлоев! Вот только в UFC совсем не жалуют нашего бойца из-за отсутствия финишей, так что "титульник" после победы над Жеаном Силвой снова получил Лопес, проигрывавший Евлоеву пару лет назад.

Снова бой продлился 25 минут. И снова не хватило Лопесу сил для свержения чемпиона: и темп держал, и в нокдаун отправил Алекса в третьем раунде, и за спину заходил, и болевой на руку пытался провести. Но, несмотря на возраст (Волкановски идет 39-й год) и износ организма после жестких "отключек", австралиец остается элитным бойцом, чьи опыт и мощь нивелируют вышеперечисленные факторы.

Сто процентов, сегодняшний бой Алекс забрал. Пусть и не так уверенно, как делал он до встреч с Исламом, однако проведенной работы оказалось достаточно для первой защиты пояса после его возвращения на талию. Лопес хоть и провел классный бой, но будто ничего не изменил после первой встречи — как вариант, больший риск мог бы поспособствовать сенсации. А пока победа Волка на карточках трех судей (49-46, 49-46, 50-45) .

Теперь Евлоеву для получения титульного шанса остается победить всего раз! Пока официального анонса нет, однако, как ранее сообщали СМИ, россиянин разделит октагон с непобежденным британцем Лероном Мерфи на мартовском турнире серии Fight Night в Лондоне. Ситуация и без того абсурдна, но если и в случае победы над Мерфи промоушен "кинет" Мовсара… Пока в такое развитие сюжета не верится.

Черная полоса Атамана

Рафаэль Физиев к 2022 году наколотил серию из шести побед и вплотную подобрался к лучшим представителям легкого веса. Однако почти два года вне игры из-за травмы и три поражения кряду (два из которых от Джастина Гэтжи) выкинули известного своими мощными ударами ногами Рафаэля из титульной гонки. Пришлось начинаться все с нуля: в июне 2025-го Физиев победил в Баку Игнасио Бахамондеса… А уже сегодня в тяжелейшем бою Атаман уступил техническим нокаутом Маурисиу Руффи.

Это были очень близкие десять минут для азербайджанца и бразильца. И за работу первым номером и дебютный, и второй раунды можно было отдавать Атаману. Но пропущенный с правой в голову удар потряс Физиева в концовке второй пятиминутки — Руффи не дал восстановиться и, добив оппонента, вернулся на победную тропу.

Кровавое наказание болтуна

Напоследок упомянем соглавное событие вечера, в котором мы стали свидетелями еще одной разборки в легком весе. Опытный новозеландец Дэн Хукер после разгромного поражения от россиянина армянского происхождения Армана Царукяна быстро принял тяжелейший бой против Бенуа Сен-Дени. Всего через два месяца после деклассирования в Катаре.

Отметим, что самого Дэна отсутствие отдыха не смущало. Он даже пообещал Бенуа "отнять пару лет жизни и хорошенько потрепать".

Конечно, это было ошибочным решением.