Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Единоборства
 
08:05 01.02.2026
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски вновь одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном...
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
александр волкановски
ufc
диего лопес (мма)
https://ria.ru/20260201/ufc-2071507783.html
спорт, смешанные боевые искусства (мма), александр волкановски, ufc, диего лопес (мма)
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Александр Волкановски, UFC, Диего Лопес (ММА)
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC

Австралиец Волкановски победил бразильца Лопеса в реванше и защитил титул UFC

© UFC EurasiaОфициальный постер UFC 325
Официальный постер UFC 325 - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© UFC Eurasia
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски вновь одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном событии турнира UFC 325 в Сиднее.
Противостояние завершилось триумфом Волкановски единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2025 года в поединке за вакантный пояс, и тогда австралиец тоже победил единогласным решением.
На счету Волкановски теперь 28 побед и четыре поражения в ММА. В активе Лопеса 27 побед и восемь поражений.
Рафаэль Физиев потерпел досрочное поражение на UFC 325
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Александр ВолкановскиUFCДиего Лопес (ММА)
 
