https://ria.ru/20260201/ufc-2071512039.html
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски вновь одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T08:05:00+03:00
2026-02-01T08:05:00+03:00
2026-02-01T08:05:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
александр волкановски
ufc
диего лопес (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068798115_0:205:1080:813_1920x0_80_0_0_9f80e3e5efe9488fcb0e5102c49099b7.jpg
https://ria.ru/20260201/ufc-2071507783.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068798115_0:288:1080:1098_1920x0_80_0_0_b0bdb2f4ee6f3872f9cbb0539de7ad4c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), александр волкановски, ufc, диего лопес (мма)
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Александр Волкановски, UFC, Диего Лопес (ММА)
Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC
Австралиец Волкановски победил бразильца Лопеса в реванше и защитил титул UFC