Волкановски победил Лопеса в реванше и защитил титул UFC

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе австралиец Александр Волкановски вновь одержал победу над бразильцем Диего Лопесом в главном событии турнира UFC 325 в Сиднее.

Противостояние завершилось триумфом Волкановски единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Бойцы уже встречались в октагоне в апреле 2025 года в поединке за вакантный пояс, и тогда австралиец тоже победил единогласным решением.