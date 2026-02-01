Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
16:15 01.02.2026 (обновлено: 17:04 01.02.2026)
ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА нанес поражение казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
баскетбол
спорт
москва
цска
уникс
единая лига втб
спорт, москва, цска, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, ЦСКА, УНИКС, Единая Лига ВТБ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский ЦСКА нанес поражение казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 84:80 (18:24, 19:26, 28:20, 19:10). Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 34 очка. У казанской команды 21 очко на счету Джалена Рэйнольдса.
Единая Лига ВТБ
01 февраля 2026 • начало в 14:00
Завершен
ЦСКА
84 : 80
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
Армейский клуб (23 победы и два поражения), одержавший 14-ю победу подряд, идет на первом месте в турнирной таблице. Прервавший 11-матчевую победную серию УНИКС (21-3) располагается на второй позиции.
В следующем матче ЦСКА 8 февраля примет саратовский "Автодор", УНИКС 4 февраля на выезде встретится с екатеринбургским "Уралмашем".
