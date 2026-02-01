Рейтинг@Mail.ru
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:18 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/tennis-2071555525.html
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T15:18:00+03:00
2026-02-01T15:18:00+03:00
теннис
спорт
абу-даби
оаэ
анастасия павлюченкова
лейла фернандес
айла томлянович
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876106095_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8913de602bcc9d5628cb744245eac8ba.jpg
абу-даби
оаэ
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876106095_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ac6c33933eafebf1e9b10ada67399940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, абу-даби, оаэ, анастасия павлюченкова, лейла фернандес, айла томлянович, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Абу-Даби, ОАЭ, Анастасия Павлюченкова, Лейла Фернандес, Айла Томлянович, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Абу-Даби

Павлюченкова проиграла Кесслер в первом круге турнира в Абу-Даби

© Фото : Сайт WTAАнастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Сайт WTA
Анастасия Павлюченкова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 1,2 млн долларов.
В своем стартовом матче Павлюченкова (47-я ракетка мира) уступила американке Маккартни Кесслер (37) со счетом 3:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
Следующей соперницей Кесслер станет победительница встречи между австралийкой Айлой Томлянович и канадкой Лейлой Фернандес.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Abu Dhabi Open
01 февраля 2026 • начало в 13:45
Завершен
Маккартни Кесслер
2 : 06:36:3
Анастасия Павлюченкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортАбу-ДабиОАЭАнастасия ПавлюченковаЛейла ФернандесАйла ТомляновичЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала