КХЛ назвала лучших игроков января - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:17 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/sharip-2071531992.html
КХЛ назвала лучших игроков января
КХЛ назвала лучших игроков января - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
КХЛ назвала лучших игроков января
Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Толчинский... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T12:17:00+03:00
2026-02-01T12:17:00+03:00
хоккей
спорт
сергей толчинский
дамир шарипзянов
авангард
металлург (магнитогорск)
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913138137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d397b9ed43088d21f71269d2775e08ba.jpg
https://ria.ru/20260131/khl-2071437854.html
https://ria.ru/20260126/avangrad-2070397212.html
спорт, сергей толчинский, дамир шарипзянов, авангард, металлург (магнитогорск), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Толчинский, Дамир Шарипзянов, Авангард, Металлург (Магнитогорск), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
КХЛ назвала лучших игроков января

Вязовой, Шарипзянов и Толчинский признаны лучшими игроками января в КХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"Защитник и капитан "Авангарда" Дамир Шарипзянов
Защитник и капитан Авангарда Дамир Шарипзянов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Семен Вязовой, защитник омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов и нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Толчинский признаны лучшими игроками января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Вязовой признан лучшим голкипером месяца впервые в карьере. В январе 22-летний голкипер одержал 9 побед в 10 матчах с коэффициентом надежности 1,79. По его воротам было нанесено 295 бросков, из которых он отразил 93,9%.
Хоккеисты Трактора - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
31 января, 15:49
Шарипзянов набрал 17 очков (8 голов + 9 передач) в 10 матчах с показателем полезности "+13". Также он записал в свой актив шесть силовых приемов, 13 блокированных бросков, один отбор шайбы и семь перехватов. 29-летний россиянин признан лучшим защитником месяца в третий раз.
Толчинский совершил 16 результативных действий (7+9) в 11 играх с показателем полезности "+6". Также он совершил три силовых приема, заблокировал два броска, четыре раза отобрал шайбу и сделал семь перехватов. 30-летний Толчинский признан лучшим форвардом впервые.
Лучшим новичком впервые в карьере признан 19-летний защитник московского ЦСКА Иван Патрихаев, набравший 5 очков (1+4) в 9 матчах с показателем полезности "+5". Также в активе хоккеиста четыре силовых приема и 14 блокированных бросков.
Хоккеисты Авангарда Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Авангард" довел серию побед в КХЛ до пяти матчей
26 января, 18:52
 
ХоккейСпортСергей ТолчинскийДамир ШарипзяновАвангардМеталлург (Магнитогорск)ЦСКАКХЛ 2025-2026
 
