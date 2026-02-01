Рейтинг@Mail.ru
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:06 01.02.2026 (обновлено: 17:26 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/khokkey-2071567834.html
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга
Неприличный жест нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэля Спронга был адресован партнеру по команде и не был направлен в сторону арбитров,... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T17:06:00+03:00
2026-02-01T17:26:00+03:00
хоккей
спорт
даниэл спронг
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889578141_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8c98fc927cfc5c3701964e9769784438.jpg
https://ria.ru/20260131/metallurg-2071450639.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889578141_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_209fffaf33675385c8710cad11ddf1cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниэл спронг, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Даниэл Спронг, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
В "Автомобилисте" объяснили неприличный жест Спронга

В "Автомобилисте" назвали неприличный жест хоккеиста Спронга шуткой партнеру

© Фото : Пресс-служба НХЛХоккеист Даниэль Спронг
Хоккеист Даниэль Спронг - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Хоккеист Даниэль Спронг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Неприличный жест нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Даниэля Спронга был адресован партнеру по команде и не был направлен в сторону арбитров, говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале хоккейного клуба.
В субботу "Автомобилист" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:1. Нидерландец Спронг набрал два очка, а затем получил удаление до конца матча за неприличный жест. В воскресенье лига объявила о дисквалификации игрока на один матч и денежном штрафе за "непристойный, нецензурный или оскорбительный жест".
«
"Хоккейный клуб "Автомобилист" с сожалением принимает данную информацию, но не оспаривает решение дисциплинарной комиссии КХЛ. Поводом для дисквалификации и денежного штрафа игрока стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнером по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных "Автомобилиста". Клуб подчеркивает, что Спронг в указанный момент не вел никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было", - говорится в сообщении клуба.
Спронгу 28 лет. После перехода в "Автомобилист" нидерландец сыграл за клуб в 8 матчах и набрал 10 очков (5 голов + 5 передач). Из-за дисквалификации форвард пропустит выездной матч команды против омского "Авангарда", который состоится 5 февраля.
На драфте НХЛ 2015 года Спронг был выбран во втором раунде клубом "Питтсбург Пингвинз". Помимо "пингвинов", в лиге он также выступал за "Анахайм Дакс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройт Ред Уингз". Всего на его счету 374 матча в девяти регулярных чемпионатах НХЛ и 166 набранных очков (87+79).
Хоккеисты магнитогорского Металлурга - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Металлург" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
31 января, 16:54
 
ХоккейСпортДаниэл СпронгАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала