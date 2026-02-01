"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась волевой победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0), которые по ходу матча отыгрались со счета 0:3. В составе "Кэпиталз" шайбы в основное время забросили Хендрикс Лапьер (28-я минута), Дилан Строум (35) и Джейкоб Чикран (54). Автором победного гола в овертайме стал Джастин Сурдиф (62). У "Каролины" отличились Марк Янковски (14), Себастьян Ахо (18) и Шейн Гостисбер (25).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 25 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников один раз бросил в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Вызванный из фарм-клуба "Вашингтона" в основной состав форвард Богдан Тринеев в заявку на матч не вошел.