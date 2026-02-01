Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:54 01.02.2026 (обновлено: 07:33 01.02.2026)
"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3
"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3 - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
каролина харрикейнз
александр овечкин
андрей свечников
александр никишин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, каролина харрикейнз, александр овечкин, андрей свечников, александр никишин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Каролина Харрикейнз, Александр Овечкин, Андрей Свечников, Александр Никишин
"Вашингтон" с Овечкиным победил "Каролину", отыгравшись со счета 0:3

"Вашингтон" с Овечкиным обыграл "Каролину" в матче НХЛ, отыгравшись со счета 0:3

© REUTERS / Geoff BurkeАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Geoff Burke
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 февраля 2026 • начало в 01:00
Закончен в OT
Вашингтон
4 : 3
Каролина
27:52 • Хендрик Лапьер
(Сонни Милано)
34:58 • Дилан Строум
(Алексей Протас, Якоб Чичрун)
53:18 • Якоб Чичрун
(Алексей Протас, Том Уилсон)
61:42 • Джастин Сурдиф
(Джон Карлсон, Этен Франк)
13:27 • Марк Янковски
(Уильям Каррьер, Йеспери Котканиеми)
17:51 • Себастьян Ахо
24:16 • Шейн Гостисбеер
(Джордан Мартинук, Джордан Стаал)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась волевой победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0), которые по ходу матча отыгрались со счета 0:3. В составе "Кэпиталз" шайбы в основное время забросили Хендрикс Лапьер (28-я минута), Дилан Строум (35) и Джейкоб Чикран (54). Автором победного гола в овертайме стал Джастин Сурдиф (62). У "Каролины" отличились Марк Янковски (14), Себастьян Ахо (18) и Шейн Гостисбер (25).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 25 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и очков не набрал.
Форвард "Каролины" Андрей Свечников один раз бросил в створ ворот и применил один силовой прием. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Вызванный из фарм-клуба "Вашингтона" в основной состав форвард Богдан Тринеев в заявку на матч не вошел.
"Вашингтон" одержал вторую победу подряд. "Каролина" потерпела второе поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
Российский голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Флорида" проиграла "Виннипегу", несмотря на 19 сейвов Бобровского
Вчера, 02:50
 
