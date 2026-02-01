Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
01:59 01.02.2026 (обновлено: 02:00 01.02.2026)
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Богдана Тринеева из фарм-клуба Американской... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
коннор макмайкл, мэтт рой, чарли линдгрен, хк динамо, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт, континентальная хоккейная лига (кхл), богдан тринеев
Хоккей, Коннор Макмайкл, Мэтт Рой, Чарли Линдгрен, ХК Динамо, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Богдан Тринеев
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева

"Вашингтон" вызвал российского форварда Тринеева из фарм-клуба АХЛ

© Фото : x.com/capitalsБогдан Тринеев
Богдан Тринеев - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : x.com/capitals
Богдан Тринеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Богдана Тринеева из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Бэрс".
Отмечается, что также из фарм-клуба был вызван канадский вратарь Гарин Бьорклунд.
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Игорь Чернышов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
23 января, 01:06
Кроме того, "Вашингтон" поместил канадского нападающего Коннора Макмайкла, американского защитника Мэтта Роя и американского вратаря Чарли Линдгрена в список травмированных.
Тринеев дебютировал в составе "Вашингтона" в текущем сезоне. 23-летний форвард сыграл за клуб два матча и не набрал очков. 24 января "Вашингтон" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с Тринеевым на два сезона.
Россиянин был выбран "Вашингтоном" в четвертом раунде драфта 2020 года под общим 117-м номером. В АХЛ на его счету 59 очков (32 гола + 27 передач) в 157 встречах. Также в активе Тринеева 67 матчей и 16 очков (2+14) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское "Динамо".
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко (по центру) - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
20 декабря 2025, 07:43
 
Хоккей Коннор Макмайкл Мэтт Рой Чарли Линдгрен ХК Динамо (Москва) Вашингтон Кэпиталз Национальная хоккейная лига (НХЛ) Спорт КХЛ 2025-2026 Богдан Тринеев
 
Матч-центр
 
