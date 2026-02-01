"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Богдана Тринеева из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Бэрс".

Отмечается, что также из фарм-клуба был вызван канадский вратарь Гарин Бьорклунд.

Кроме того, "Вашингтон" поместил канадского нападающего Коннора Макмайкла, американского защитника Мэтта Роя и американского вратаря Чарли Линдгрена в список травмированных.

Тринеев дебютировал в составе "Вашингтона" в текущем сезоне. 23-летний форвард сыграл за клуб два матча и не набрал очков. 24 января "Вашингтон" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с Тринеевым на два сезона.