"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева
"Вашингтон" вызвал из фарм-клуба Тринеева
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Богдана Тринеева из фарм-клуба Американской...
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на своем сайте объявил о вызове российского нападающего Богдана Тринеева из фарм-клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Бэрс".
Отмечается, что также из фарм-клуба был вызван канадский вратарь Гарин Бьорклунд.
Кроме того, "Вашингтон" поместил канадского нападающего Коннора Макмайкла, американского защитника Мэтта Роя и американского вратаря Чарли Линдгрена в список травмированных.
Тринеев дебютировал в составе "Вашингтона" в текущем сезоне. 23-летний форвард сыграл за клуб два матча и не набрал очков. 24 января "Вашингтон" объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с Тринеевым на два сезона.
Россиянин был выбран "Вашингтоном" в четвертом раунде драфта 2020 года под общим 117-м номером. В АХЛ на его счету 59 очков (32 гола + 27 передач) в 157 встречах. Также в активе Тринеева 67 матчей и 16 очков (2+14) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское "Динамо".