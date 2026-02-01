Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле
Футбол
 
17:13 01.02.2026 (обновлено: 17:27 01.02.2026)
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата Испании по футболу против "Райо Вальекано". РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T17:13:00+03:00
2026-02-01T17:27:00+03:00
1920
1920
true
спорт, мадрид, джуд беллингем, реал мадрид, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Мадрид, Джуд Беллингем, Реал Мадрид, Чемпионат Испании по футболу
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле

Полузащитник "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата Испании по футболу против "Райо Вальекано".
На 8-й минуте встречи, которая проходит в Мадриде, игрок начал ускорение, но затем схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. После оказания медицинской помощи вместо англичанина вышел Браим Диас. Беллингем покинул поле со слезами на глазах.
После первого тайма "Реал" обыгрывает соперника со счетом 1:0.
Чемпионат Испании по футболу
01 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Райо Вальекано
15‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
90‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
49‎’‎ • Хорхе де Фрутос
(Альваро Гарсия)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Полузащитнику 22 года. До встречи с "Райо Вальекано" он принял участие в 27 матчах в различных турнирах и забил шесть мячей.
ФутболСпортМадридДжуд БеллингемРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
