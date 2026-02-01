https://ria.ru/20260201/futbol-2071568687.html
Футболист "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата Испании по футболу против "Райо Вальекано". РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Полузащитник "Реала" Беллингем получил травму бедра и в слезах покинул поле