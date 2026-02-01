Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ
Футбол
 
01:12 01.02.2026
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ
"Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
ливерпуль
спорт, ливерпуль, энтони гордон, флориан вирц, ибраима конате, брентфорд, манчестер сити, английская премьер-лига (апл)
"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе "Ньюкасла" отличился Энтони Гордон (36-я минута). У "Ливерпуля" дубль оформил Юго Экитике (41-я и 43-я минуты), также голами отметились Флориан Вирц (67) и Ибраима Конате (90+3).
Английская премьер-лига (АПЛ)
31 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
4 : 1
Ньюкасл
41‎’‎ • Уго Экитике
(Флориан Вирц)
43‎’‎ • Уго Экитике
(Милош Керкез)
67‎’‎ • Флориан Вирц
(Мохамед Салах)
90‎’‎ • Ибраима Конате
36‎’‎ • Энтони Гордон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" прервал серию из пяти матчей без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и поднялся на пятое место в таблице, набрав 39 очков. "Ньюкасл", не выигрывающий в чемпионате страны на протяжении трех матчей, располагается на десятой строчке с 33 баллами.
В следующем туре "Ливерпуль" 8 февраля примет "Манчестер Сити", "Ньюкасл" днем ранее дома сыграет против "Брентфорда".
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СМИ рассказали, что Алонсо думает по поводу работы в "Ливерпуле"
25 января, 14:33
 
