"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" и прервал пятиматчевую серию без побед в АПЛ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Ньюкаслом" в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе "Ньюкасла" отличился Энтони Гордон (36-я минута). У "Ливерпуля" дубль оформил Юго Экитике (41-я и 43-я минуты), также голами отметились Флориан Вирц (67) и Ибраима Конате (90+3).
31 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
41’ • Уго Экитике
43’ • Уго Экитике
(Милош Керкез)
67’ • Флориан Вирц
90’ • Ибраима Конате
36’ • Энтони Гордон
"Ливерпуль" прервал серию из пяти матчей без побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и поднялся на пятое место в таблице, набрав 39 очков. "Ньюкасл", не выигрывающий в чемпионате страны на протяжении трех матчей, располагается на десятой строчке с 33 баллами.
В следующем туре "Ливерпуль" 8 февраля примет "Манчестер Сити", "Ньюкасл" днем ранее дома сыграет против "Брентфорда".
