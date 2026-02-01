Черышев стал игроком "Красавы"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев присоединился к кипрскому клубу "Красава", сообщается в Telegram-канале команды.
Срок действия соглашения с футболистом не раскрывается. За клуб он будет выступать под 90-м номером.
Черышеву 35 лет. Последним клубом воспитанника мадридского "Реала" стал греческий "Паниониос", за который он выступал с 2024 по 2025 год. Ранее он играл за итальянскую "Венецию", "Реал", с которым выигрывал Лигу чемпионов, "Севилью", в составе которой одержал победу в Лиге Европы, "Вильярреал" и "Валенсию", с которой стал обладателем Кубка Испании. В составе сборной России полузащитник сыграл 33 матча (12 голов) и дошел с национальной командой до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.
Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. Коллектив в сезоне-2021/22 играл в ФНЛ-2 (ныне - Вторая лига, третий по рангу дивизион). После начала спецоперации Савин уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.
Савин в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
