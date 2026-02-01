Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
14:45 01.02.2026
https://ria.ru/20260201/basketbol-2071551924.html
"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский "Зенит" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T14:45:00+03:00
2026-02-01T14:45:00+03:00
баскетбол
спорт
санкт-петербург
самара
единая лига втб
зенит (санкт-петербург)
санкт-петербург
Новости
спорт, санкт-петербург, самара, единая лига втб, зенит (санкт-петербург)
Баскетбол, Спорт, Санкт-Петербург, Самара, Единая Лига ВТБ, Зенит (Санкт-Петербург)
"Зенит" разгромил "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ

"Зенит" обыграл "Самару" с разницей в 61 очко в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита"
Баскетболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Фото : Федор Обмайкин/БК "Локомотив-Кубань"
Баскетболисты "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 113:52 (20:16, 36:9, 28:17, 29:10). Самым результативным игроком встречи стал Андрей Мартюк из "Зенита", набравший 21 очко. У самарцев по 13 очков на счету Дмитрия Чебуркина и Андрея Саврасова.
Петербургский клуб с 16 победами в 25 матчах идет на третьем месте в таблице, потерпевшая восьмое поражение подряд "Самара" (1 победа в 25 матчах) располагается на заключительной, 11-й позиции.
Единая Лига ВТБ
01 февраля 2026 • начало в 13:00
Завершен
Зенит
113 : 52
Самара
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортСанкт-ПетербургСамараЕдиная Лига ВТБЗенит (Санкт-Петербург)
 
