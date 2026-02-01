Рейтинг@Mail.ru
Эмбиид набрал 40 очков и помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Орлеан" в НБА
Баскетбол
 
09:13 01.02.2026
Эмбиид набрал 40 очков и помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Орлеан" в НБА
Эмбиид набрал 40 очков и помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Орлеан" в НБА
Эмбиид набрал 40 очков и помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Орлеан" в НБА
"Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 01.02.2026
баскетбол
филадельфия
спорт
джоэл эмбиид
келли убре
филадельфия севенти сиксерс
нью-орлеан пеликанс
нба
филадельфия
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. "Филадельфия Севенти Сиксерс" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Филадельфии завершилась победой хозяев со счетом 124:114 (31:33, 36:21, 20:27, 37:33). Самым результативным по итогам матча стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Его одноклубник Келли Убре также записал на свой счет дабл-дабл (19 очков, 10 подборов). У "Пеликанс" больше всех очков набрал Саддик Бей (34).
01 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Филадельфия
124 : 114
Нью-Орлеан
"Филадельфия" (27 побед, 21 поражение) занимает шестое место в таблице Восточной конференции. "Нью-Орлеан" (13 побед, 38 поражений) идет предпоследним, 14-м на Западе.
В следующем матче "Филадельфия" сыграет в гостях с "Лос-Анджелес Клипперс" 3 февраля. "Нью-Орлеан" в этот же день встретится с "Шарлотт Хорнетс" на паркете соперника.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Атланта Хокс" - 129:124 (35:39, 45:34, 23:27, 26:24);
"Майами Хит" - "Чикаго Буллз" - 118:125 (25:31, 38:25, 21:35, 34:34);
"Мемфис Гриззлис" - "Миннесота Тимбервулвз" - 114:131 (21:30, 28:28, 30:39, 35:34);
"Хьюстон Рокетс" - "Даллас Маверикс" - 111:107 (31:28, 28:23, 28:31, 24:25).
"Шарлотт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА благодаря дабл-даблу Диабате
31 января, 22:54
31 января, 22:54
 
