https://ria.ru/20260131/shankhay-2071413962.html
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
Два вынесенных матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в Китае в марте с участием "Шанхайских драконов", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T13:09:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
сибирь
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
