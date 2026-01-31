Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:09 31.01.2026 (обновлено: 13:23 31.01.2026)
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте
Два вынесенных матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в Китае в марте с участием "Шанхайских драконов", сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
хоккей
шанхайские драконы
сибирь
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
шанхайские драконы, сибирь, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Шанхайские драконы, Сибирь, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
"Шанхайские драконы" проведут два вынесенных матча КХЛ в Китае в марте

"Шанхайские драконы" в марте проведут два матча КХЛ в Китае

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Шанхайские Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
Хоккей. КХЛ. Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Два вынесенных матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в Китае в марте с участием "Шанхайских драконов", сообщается на сайте турнира.
"Шанхайские драконы" в Шанхае на льду Oriental Sports Center 5 марта сыграют против новосибирской "Сибири", 7 марта - против астанинского "Барыса". Арена, рассчитанная на 18 тысяч зрителей, ранее принимала чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-треку.
Ранее матчи в рамках проекта KHL World Games принимали швейцарский Давос, Таллин (2020), Дубай (2021) и Ташкент (2024). "Шанхайские драконы" с 2016 по 2020 год, когда команда называлась "Куньлунь Ред Стар", проводила домашние матчи в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне.
"Шанхайские драконы" с 47 очками занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда принимает соперников на 21-тысячной "СКА Арене" в Санкт-Петербурге.
Кузнецова вывели из списка травмированных КХЛ
Вчера, 12:46
Вчера, 12:46
 
ХоккейШанхайские драконыСибирьБарысКХЛ 2025-2026Спорт
 
