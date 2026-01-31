Рейтинг@Mail.ru
00:42 31.01.2026 (обновлено: 02:16 31.01.2026)
В Италии не успели достроить канатную дорогу для зрителей Олимпиады
Возведение канатной дороги для перевозки зрителей к местам проведения соревнований зимней Олимпиады 2026 года еще не завершено, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Возведение канатной дороги для перевозки зрителей к местам проведения соревнований зимней Олимпиады 2026 года еще не завершено, сообщает L'Equipe.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Канатная дорога Аполлонио-Сокрепес в Кортине должна доставлять зрителей до олимпийских соревнований по горнолыжному спорту, которые стартуют 9 февраля.
По данным источника, пятьдесят кабинок еще не установлены, а испытания на безопасность еще только предстоит провести.
Отвечающее за проект государственное агентство Simico в пятницу сообщило, что работы ведутся в соответствии с графиком.
