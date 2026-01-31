https://ria.ru/20260131/olimpiada-2071362843.html
В Италии не успели достроить канатную дорогу для зрителей Олимпиады
Возведение канатной дороги для перевозки зрителей к местам проведения соревнований зимней Олимпиады 2026 года еще не завершено, сообщает L'Equipe. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
