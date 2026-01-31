Новичок "Спартака" заявил, что знал о важности матча против СКА

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Канадский нападающий московского "Спартака" Брэндон Биро в разговоре с РИА Новости заявил, что ощутил принципиальность противостояния с петербургским СКА, а также выразил мнение, что "красно-белые" заслуженно обыграли армейцев в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
12:56 • Даниил Гутик
11:29 • Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
15:29 • Даниил Гутик
18:02 • Никита Коростелев
"Было потрясающе, атмосфера шикарная. Мы здорово сегодня сыграли командой. Прекрасная встреча, чтобы сыграть свой первый матч, почувствовать партнеров. Ребята все сегодня сделали отличную работу. Так что было просто войти в игру и почувствовать себя комфортно. Знал о том, что это принципиальные матчи, перед игрой мы об этом говорили. В целом мы были готовы, все ребята сыграли отлично. Меньшинство сработало потрясающе, большинство тоже, мы реализовали несколько своих попыток. Эти моменты - ключевые в таких противостояниях. Плюс мы забросили еще и в равных составах. Думаю, будет справедливо сказать, что мы контролировали большую часть игры", - сказал Биро.
Канадец также отметил, что его адаптация в "Спартаке" проходит успешно, и сказал, что для него обмен в столичный клуб стал неожиданным.
"Все отлично, тренеры относятся ко мне хорошо, ребята классные. Было легко адаптироваться, ребята, отвечающие за физическую подготовку, сразу со мной пообщались, сделали небольшой план, чтобы помочь мне добрать нужную форму. Да, обмен был неожиданным, но я чувствую себя очень комфортно здесь, потому что меня очень хорошо приняли. Все дела быстро утрясли, все решили. У нас здесь есть все, что нужно. Но главное, что ребята здесь очень сплоченные, это важно для того, чтобы одерживать большие победы", - добавил Биро.
Биро набрал 10 очков (1 гол + 9 передач) за 33 матча в составе "Ак Барса", а также провел 6 матчей (2+0) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Баффало Сейбрз" и набрал 174 (52+122) очка за 227 игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
