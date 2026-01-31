Новичок "Спартака" заявил, что знал о важности матча против СКА

«

"Было потрясающе, атмосфера шикарная. Мы здорово сегодня сыграли командой. Прекрасная встреча, чтобы сыграть свой первый матч, почувствовать партнеров. Ребята все сегодня сделали отличную работу. Так что было просто войти в игру и почувствовать себя комфортно. Знал о том, что это принципиальные матчи, перед игрой мы об этом говорили. В целом мы были готовы, все ребята сыграли отлично. Меньшинство сработало потрясающе, большинство тоже, мы реализовали несколько своих попыток. Эти моменты - ключевые в таких противостояниях. Плюс мы забросили еще и в равных составах. Думаю, будет справедливо сказать, что мы контролировали большую часть игры", - сказал Биро.