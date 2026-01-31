https://ria.ru/20260131/futbol-2071481774.html
"Атлетико" сыграл вничью с "Леванте" в чемпионате Испании и потерял Серлота
Мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
