"Атлетико" сыграл вничью с "Леванте" в чемпионате Испании и потерял Серлота

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Валенсии , завершилась со счетом 0:0.

На 24-й минуте нападающий " Атлетико Александер Сёрлот и защитник " Леванте " Матиас Морено столкнулись головами в борьбе за верховой мяч. Игра была остановлена, после оказания медицинской помощи Сёрлота унесли на носилках. Морено также не смог продолжить матч.

Позднее "Атлетико" в соцсети Х сообщил, что Сёрлот, который в семи предыдущих матчах за клуб забил пять мячей, был доставлен в медицинский центр для проведения обследований.

"Атлетико" продлил серию без поражений в чемпионате до шести матчей и располагается на третьем месте в таблице, набрав 45 очков. "Леванте" (18 очков) идет на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем матче чемпионата "Атлетико" 8 февраля примет " Бетис ", "Леванте" в этот же день в гостях встретится с " Атлетиком " из Бильбао