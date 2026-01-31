https://ria.ru/20260131/futbol-2071398526.html
Бывший игрок "Спартака" Кариока объявил о завершении карьеры
Бывший игрок "Спартака" Кариока объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Бывший игрок "Спартака" Кариока объявил о завершении карьеры
Бывший футболист московского "Спартака" Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Бывший полузащитник "Спартака" Кариока завершил карьеру в 36 лет
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" Рафаэл Кариока объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
«
"Пришло время сказать спасибо футболу, который научил меня, бросил мне вызов и позволил мне воплотить в жизнь мечты, которые я буду хранить вечно. Спасибо клубам, за которые я играл, товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто был частью этого пути. Завершение моей карьеры - это завершение жизненного цикла с сердцем, полным благодарности. Спасибо, футбол", - написал Кариока на своей странице в Instagram*.
Кариока представлял "Спартак" с 2009 по 2015 годы и дважды становился серебряным призером чемпионата России (2009, 2015). За клуб полузащитник провел 139 матчей и забил три мяча. Помимо "красно-белых" Кариока представлял бразильские клубы "Гремио", "Васко да Гама" и "Атлетико Минейро", а также мексиканский "Тигрес", с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.