https://ria.ru/20260131/futbol-2071362052.html
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Лукас Пакета перешел из английского "Вест Хэма" во "Фламенго", сообщается на сайте бразильского клуба. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T00:29:00+03:00
2026-01-31T00:29:00+03:00
2026-01-31T00:33:00+03:00
футбол
спорт
лукас пакета
фламенго
вест хэм юнайтед
трансферы
трансферы в апл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836554365_218:0:1885:937_1920x0_80_0_0_b9e2ed7290ea77570c9cd1026a2c1b3d.jpg
https://ria.ru/20260116/zherson-2068196006.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836554365_174:0:1995:1366_1920x0_80_0_0_9257c0bdfe905d9cfa1fe810b81f48cf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лукас пакета, фламенго, вест хэм юнайтед, трансферы, трансферы в апл
Футбол, Спорт, Лукас Пакета, Фламенго, Вест Хэм Юнайтед, Трансферы, Трансферы в АПЛ
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Футболист сборной Бразилии Пакета перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"