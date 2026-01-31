Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Футбол
 
00:29 31.01.2026 (обновлено: 00:33 31.01.2026)
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"
Полузащитник сборной Бразилии по футболу Лукас Пакета перешел из английского "Вест Хэма" во "Фламенго", сообщается на сайте бразильского клуба. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, лукас пакета, фламенго, вест хэм юнайтед, трансферы, трансферы в апл
Футбол, Спорт, Лукас Пакета, Фламенго, Вест Хэм Юнайтед, Трансферы, Трансферы в АПЛ
Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"

Футболист сборной Бразилии Пакета перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"

© пресс-служба CBFБразильский футболист Лукас Пакета
Бразильский футболист Лукас Пакета - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© пресс-служба CBF
Бразильский футболист Лукас Пакета. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Лукас Пакета перешел из английского "Вест Хэма" во "Фламенго", сообщается на сайте бразильского клуба.
Контракт с игроком рассчитан до конца 2030 года.По данным СМИ, команда из Рио-де-Жанейро заплатила за 28-летнего футболиста 42 миллиона евро, что является рекордной трансферной суммой в бразильском футболе.
Пакета является воспитанником "Фламенго", откуда в 2019 году перешел в итальянский "Милан". Футболист выступал в составе "Вест Хэма" с лета 2022 года, провел за клуб 139 матчей, забил 23 мяча. Также на его счету 12 голов в 61 матче за сборную Бразилии.
В 2024 году Пакету обвинили в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах ради получения прибыли в букмекерских конторах. В июле 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) по итогам расследования независимой регулирующей комиссии оправдала футболиста.
Жерсон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Фламенго" подал в суд на бывшего футболиста "Зенита" Жерсона, пишут СМИ
16 января, 00:20
 
ФутболСпортЛукас ПакетаФламенгоВест Хэм ЮнайтедТрансферыТрансферы в АПЛ
 
