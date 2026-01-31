Футболист сборной Бразилии перешел из "Вест Хэма" во "Фламенго"

В 2024 году Пакету обвинили в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах ради получения прибыли в букмекерских конторах. В июле 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) по итогам расследования независимой регулирующей комиссии оправдала футболиста.