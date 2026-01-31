Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча
Хоккей
 
12:38 31.01.2026
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча
Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча

"Автомобилист" победил "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Максим Денежкин (19-я минута), Даниэль Спронг (20), Брукс Мэйсек (26) и Анатолий Голышев (32). У "Адмирала" отличился Марио Грман (46). Защитник отметился первым голом в составе владивостокской команды, за которую он выступает с сезона-2024/25. Последний раз до этого словацкий защитник забрасывал шайбу в КХЛ, выступая за словацкий "Слован" в сезоне-2018/19.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
31 января 2026 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
1 : 4
Автомобилист
05:31 • Марио Грман
(Степан Старков, Владимир Брюквин)
18:54 • Максим Денежкин
(Стефан Да Коста, Роман Горбунов)
19:49 • Даниэл Спронг
(Александр Шаров, Ярослав Бусыгин)
05:42 • Брукс Мэйсек
(Даниэл Спронг, Александр Шаров)
11:03 • Анатолий Голышев
(Джесси Блэкер, Роман Горбунов)
Перешедший ранее из ЦСКА в "Автомобилист" нидерландец Спронг набрал два очка, а затем удалился до конца матча за неприличный жест. Защитник "Адмирала" Семен Ручкин сыграл 300-й матч в КХЛ.
"Автомобилист", набрав 62 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 36 баллами располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Адмирал" 2 февраля примет нижегородское "Торпедо", тремя днями позднее "Автомобилист" в гостях сыграет с омским "Авангардом".
В другом матче хабаровский "Амур" дома по буллитам победил астанинский "Барыс" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0).
Закончен (Б)
Амур
2 : 11:0
Барыс
17:04 • Ярослав Лихачев
(Егор Рыков, Алекс Гальченюк)
65:01 • Алекс Бродхерст (П)
09:25 • Kirill Lyapunov
(Данияр Самат, Semyon Simonov)
