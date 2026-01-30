СКА потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Спартаку" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СКА проиграл шестой матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. "Спартак", набрав 60 баллов, идет шестым.