СКА потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Спартаку" в матче КХЛ
21:54 30.01.2026 (обновлено: 21:55 30.01.2026)
СКА потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Спартаку" в матче КХЛ
СКА потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Спартаку" в матче КХЛ
Петербургский СКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kkhl-2071345277.html
спорт, никита коростелев, александр георгиев, павел порядин, спартак (москва), ска (санкт-петербург), цска, континентальная хоккейная лига (кхл)
СКА потерпел шестое поражение подряд, проиграв "Спартаку" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Петербургский СКА на выезде проиграл московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
4 : 0
СКА
12:56 • Даниил Гутик
(Иван Морозов, Адам Ружичка)
11:29 • Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
15:29 • Даниил Гутик
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
18:02 • Никита Коростелев
(Брэндон Биро)
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу столичной команды, в составе которой дубль оформил Даниил Гутик (13-я и 36-я минута), также шайбы забросили Павел Порядин (32) и Никита Коростелев (59). Вратарь "Спартака" Александр Георгиев отразил 25 бросков и оформил первый шатаут в карьере в КХЛ.
"Спартак" четвертый раз по ходу сезона обыграл СКА. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 4-0.
СКА проиграл шестой матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. "Спартак", набрав 60 баллов, идет шестым.
В следующем матче СКА 1 февраля на выезде сыграет против московского ЦСКА, "Спартак" днем позднее в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".
Хоккей
 
