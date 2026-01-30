Ларионов рассказал о беседе с игроками СКА после поражения от "Спартака"

«

"Разница в счете сегодняшнего матча — разница игры в неравных составах. "Спартак" забивал и при игре "5 на 4", и "5 на 3". Мы не смогли приблизиться к сопернику в этом компоненте. Нехватка сил, которые мы потратили на игру в меньшинстве, сказалась на ходе матча. "Спартак" в дальнейшем строго сыграл в обороне и не дал нам шансов. Нам не хватило кислорода и бензина, чтобы преодолеть барьеры. Что касается нашей игры в большинстве, то можно ссылаться на травмы ведущих игроков. Не хватает Миши Воробьева, который классно играет в большинстве. Голдобин — игрок для большинства, но мы ждем от него большего. В таких матчах, в которых надо реализовывать большинство, нам не хватило хладнокровия, точности в передачах, нацеленности, которую команда никак не может обрести. Это бросается в глаза", - добавил он.