Ларионов рассказал о беседе с игроками СКА после поражения от "Спартака"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил журналистам, что в раздевалке команды состоялся серьезный разговор после поражения от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Когда команда проходит через сложные моменты, то всегда опираешься на опыт ребят, прошедших большую карьеру. Ждешь, что они придадут уверенность молодым игрокам. К сожалению, мы этого не получаем. В раздевалке у нас состоялся разговор. Я сказал игрокам: "Или мы будем дальше тонуть, или будем выбираться все вместе". Большая надежда, что костяк команды нам поможет, но этого не возникнет спонтанно. Это касается и Никиты Зайцева, и легионеров", - сказал Ларионов.
"Разница в счете сегодняшнего матча — разница игры в неравных составах. "Спартак" забивал и при игре "5 на 4", и "5 на 3". Мы не смогли приблизиться к сопернику в этом компоненте. Нехватка сил, которые мы потратили на игру в меньшинстве, сказалась на ходе матча. "Спартак" в дальнейшем строго сыграл в обороне и не дал нам шансов. Нам не хватило кислорода и бензина, чтобы преодолеть барьеры. Что касается нашей игры в большинстве, то можно ссылаться на травмы ведущих игроков. Не хватает Миши Воробьева, который классно играет в большинстве. Голдобин — игрок для большинства, но мы ждем от него большего. В таких матчах, в которых надо реализовывать большинство, нам не хватило хладнокровия, точности в передачах, нацеленности, которую команда никак не может обрести. Это бросается в глаза", - добавил он.
После 49 матчей СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
