Ларионов рассказал о беседе с игроками СКА после поражения от "Спартака"
Хоккей
 
23:25 30.01.2026 (обновлено: 01:40 31.01.2026)
Ларионов рассказал о беседе с игроками СКА после поражения от "Спартака"
спорт, игорь ларионов, никита зайцев, спартак (москва), ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Никита Зайцев, Спартак (Москва), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил журналистам, что в раздевалке команды состоялся серьезный разговор после поражения от московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в пятницу в Москве проиграл "Спартаку" со счетом 0:4. Три шайбы из четырех петербуржцы пропустили при игре в меньшинстве. Подопечные Ларионова проиграли все четыре очных матча со "Спартаком" в сезоне-2025/26 КХЛ. Текущая серия поражений армейцев в чемпионате составляет шесть игр.
«
"Когда команда проходит через сложные моменты, то всегда опираешься на опыт ребят, прошедших большую карьеру. Ждешь, что они придадут уверенность молодым игрокам. К сожалению, мы этого не получаем. В раздевалке у нас состоялся разговор. Я сказал игрокам: "Или мы будем дальше тонуть, или будем выбираться все вместе". Большая надежда, что костяк команды нам поможет, но этого не возникнет спонтанно. Это касается и Никиты Зайцева, и легионеров", - сказал Ларионов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Спартак Москва
4 : 0
СКА
12:56 • Даниил Гутик
(Иван Морозов, Адам Ружичка)
11:29 • Павел Порядин
(Даниил Гутик, Иван Морозов)
15:29 • Даниил Гутик
(Адам Ружичка, Павел Порядин)
18:02 • Никита Коростелев
(Брэндон Биро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Разница в счете сегодняшнего матча — разница игры в неравных составах. "Спартак" забивал и при игре "5 на 4", и "5 на 3". Мы не смогли приблизиться к сопернику в этом компоненте. Нехватка сил, которые мы потратили на игру в меньшинстве, сказалась на ходе матча. "Спартак" в дальнейшем строго сыграл в обороне и не дал нам шансов. Нам не хватило кислорода и бензина, чтобы преодолеть барьеры. Что касается нашей игры в большинстве, то можно ссылаться на травмы ведущих игроков. Не хватает Миши Воробьева, который классно играет в большинстве. Голдобин — игрок для большинства, но мы ждем от него большего. В таких матчах, в которых надо реализовывать большинство, нам не хватило хладнокровия, точности в передачах, нацеленности, которую команда никак не может обрести. Это бросается в глаза", - добавил он.
После 49 матчей СКА с 53 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Кожевников оценил перспективы работы Ларионова в СКА
29 января, 14:58
 
ХоккейСпортИгорь ЛарионовНикита ЗайцевХК Спартак (Москва)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
