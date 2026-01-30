https://ria.ru/20260130/kkhl-2071350888.html
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ
Московское "Динамо" потерпело поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ
