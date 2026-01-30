Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ
22:00 30.01.2026 (обновлено: 00:27 31.01.2026)
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ
Московское "Динамо" потерпело поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в матче КХЛ

"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо" в КХЛ

© Фото : Пресс-служба "Северстали"Хоккеист "Северстали" Адам Лишка
Хоккеист Северстали Адам Лишка - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Северстали"
Хоккеист "Северстали" Адам Лишка. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" потерпело поражение от череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Александр Скоренов (34), Адам Лишка (38) и Илья Иванцов (49). Авторами голов в составе хозяев стали Артем Швец-Роговой (13) и Егор Римашевский (14).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
2 : 3
Северсталь
12:28 • Артем Швец-Роговой
(Макс Комтуа, Семён Дер-Аргучинцев)
13:17 • Егор Римашевский
13:34 • Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Yanni Kaldis)
17:20 • Адам Лишка
(Ilya Chefanov, Руслан Абросимов)
08:20 • Илья Иванцов
(Владимир Грудинин, Александр Скоренов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Северсталь" впервые в сезоне обыграла "Динамо", ранее команда потерпела три поражения.
"Динамо" с 60 очками идет шестым в таблице Западной конференции, "Северсталь" (70 очков) располагается на второй позиции. В следующем матче москвичи 1 февраля примут омский "Авангард", а череповецкая команда днем позже на своем льду встретится с московским "Спартаком".
В другом матче китайский клуб "Шанхайские Драконы" дома обыграл "Сочи" - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).
