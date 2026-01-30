Рейтинг@Mail.ru
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ
Футбол
 
01:21 30.01.2026
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ
Австрийский футбольный клуб "Штурм" обыграл норвежский "Бранн" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ

"Штурм" с вратарем Худяковым победил "Бранн" и завершил участие в Лиге Европы

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" обыграл норвежский "Бранн" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА
29 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Штурм
1 : 0
Бранн
85‎’‎ • Отар Китейшвили
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Граце завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 85-й минуте забил Отар Китеишвили.
Полный матч провел российский голкипер "Штурма" Даниил Худяков, он сделал пять сейвов. Для 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" эта встреча стала седьмой за клуб в текущем сезоне.
"Штурм" набрал семь очков и занял 26-е место, завершив участие в турнире. "Бранн" (9 очков) стал 24-м и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.
"Лион" победил ПАОК Оздоева и выиграл основной этап Лиги Европы
