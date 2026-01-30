https://ria.ru/20260130/khudyakov-2071107310.html
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Штурм" с Худяковым победой над "Бранном" завершил участие в ЛЕ
Австрийский футбольный клуб "Штурм" обыграл норвежский "Бранн" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
