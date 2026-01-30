https://ria.ru/20260130/khokkey-2071127793.html
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Доминик Джеймс (15-я минута), Даррен Рэддиш (22), Янни Гурд (38) и российский нападающий Никита Кучеров (59). У гостей автором гола стал Кайл Коннор (33).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников нанес один бросок в створ ворот и применил два силовых приема.
"Тампа" одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Виннипег" потерпел третье поражение в последних четырех играх.