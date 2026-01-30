Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Доминик Джеймс (15-я минута), Даррен Рэддиш (22), Янни Гурд (38) и российский нападающий Никита Кучеров (59). У гостей автором гола стал Кайл Коннор (33).

Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников нанес один бросок в створ ворот и применил два силовых приема.