Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"
Хоккей
Хоккей
 
05:52 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/khokkey-2071127793.html
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег" - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T05:52:00+03:00
2026-01-30T05:52:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
виннипег джетс
никита кучеров
андрей василевский
илья михеев
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, виннипег джетс, никита кучеров, андрей василевский, илья михеев
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Виннипег Джетс, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Илья Михеев
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег"

Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

© Фото : x.com/nhlНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 1
Виннипег
14:58 • Доминик Джеймс
(Даррен Рэддиш, Янис Жером Мозер)
21:37 • Даррен Рэддиш
(Янни Гурде, Земгус Гиргенсонс)
35:17 • Янни Гурде
(Никита Кучеров, Даррен Рэддиш)
58:52 • Никита Кучеров
(Янни Гурде, Земгус Гиргенсонс)
32:25 • Кайл Коннор
(Дилан Самберг, Марк Шайфеле)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Доминик Джеймс (15-я минута), Даррен Рэддиш (22), Янни Гурд (38) и российский нападающий Никита Кучеров (59). У гостей автором гола стал Кайл Коннор (33).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 22 броска из 23 и был признан второй звездой матча. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников нанес один бросок в створ ворот и применил два силовых приема.
"Тампа" одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Виннипег" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег ДжетсНикита КучеровАндрей ВасилевскийИлья Михеев
 
